Fuerte temporal en Buenos Aires: alerta por vientos y lluvias, cortes de rutas y evacuaciones

Un fuerte temporal en la provincia de Buenos Aires incluyó tormentas con actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento, lo que provocó malas condiciones meteorológicas y la suspensión de clases. Además, hubo brotes de oleaje y anegamiento de calles.

Este viernes, se registró un fuerte temporal en la costa de Buenos Aires que incluyó tormentas con actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento. Las autoridades locales informaron sobre malas condiciones meteorológicas y solicitaron a los ciudadanos mantenerse al resguardo en sus hogares.

Además, se emitió una alerta por ciclón. Los vientos y las lluvias provocaron la evacuación de varias personas, el corte de rutas y la suspensión de clases. También hubo brotes de oleaje y anegamiento de calles





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