Fuerte Protesta en la Inauguración de la Feria del Libro por Declaraciones del Secretario de Cultura

La 50ª Feria del Libro en Buenos Aires se vio marcada por abucheos y silbidos dirigidos al secretario de Cultura tras menciones al presidente Milei y errores en nombres de autores. El evento, que celebra sus 50 años, también presentó anuncios sobre la inversión cultural y la participación de la ciudad en ferias internacionales.

La inauguración de la 50ª Feria del Libro en La Rural, Buenos Aires , el jueves 23 de abril, se vio empañada por una fuerte protesta contra el secretario de Cultura, desencadenando un tenso ambiente de abucheos, silbidos y gritos.

El incidente se originó cuando el funcionario, durante su discurso, pronunció erróneamente el nombre del escritor Jorge Luis Borges como 'Jorge Luis Bórgeres', provocando la primera oleada de desaprobación. La situación se agravó al mencionar al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, lo que generó aún más rechazo por parte del público presente. Ante la creciente hostilidad, el secretario de Cultura respondió con una reiteración enfática: 'Por si no entendieron, se los repito de nuevo.

Gracias a Javier Milei y Karina Milei'. La tensión no se limitó a los nombres. El secretario de Cultura también fue objeto de críticas al hacer referencia a figuras políticas como Jorge Macri y la ministra de Capital Humano, lo que provocó nuevas interrupciones y abucheos.

En un intento por defender su gestión, el funcionario argumentó que la inversión en cultura sí es una prioridad, aunque se esté siguiendo un camino diferente, basado en el orden, la responsabilidad y el trabajo sostenido. Además, se enfrentó a la exhibición de pancartas con mensajes críticos, como “¿Hasta cuándo nuestros libros junto a Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?

”, lo que llevó a una confrontación con el presidente de la Fundación Libro, Christian Rainone, quien exigió que se retiraran las pancartas. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, también participó en la inauguración, destacando la importancia de la cultura para la identidad porteña y anunciando la renovación de bibliotecas y el aumento de socios en la red.

Macri también resaltó la participación de Buenos Aires en ferias internacionales como la de Nueva York y la confirmación de su presencia en la Feria de Guadalajara. La Feria del Libro, que se extenderá hasta el 11 de mayo, ofrece un programa diverso con más de cien actividades que involucran a destacados filósofos, escritores, músicos, periodistas y científicos.

Se han programado eventos especiales en homenaje al Año Borges, conmemorando los cuarenta años de la muerte del autor de 'Ficciones' y 'El Aleph', con la participación de figuras como Sylvia Iparraguirre, Martín Kohan, Daniel Mecca y Martín Hadis. Además, se presentarán festivales como 'Semana Negra', con Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez, 'Urgente!

', un repaso a los archivos de la dictadura de 1976, y la Bienal de Historieta. El CONICET también tendrá una presencia destacada con actividades centradas en inteligencia artificial, robótica y exploraciones submarinas. La feria también ofrece un programa de canje de libros para estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

Finalmente, la ciudad se prepara para el impacto del Road Show de Franco Colapinto, que se superpondrá con la Feria del Libro, requiriendo cortes de tránsito y medidas de organización para garantizar la convivencia de ambos eventos





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