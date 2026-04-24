Fuerte Protesta Emboza la Inauguración de la Feria del Libro 2026

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue objeto de una ruidosa protesta durante la inauguración de la Feria del Libro 2026 en La Rural, evidenciando un clima de hostilidad hacia el Gobierno Nacional y reavivando el debate sobre la sede del evento.

La inauguración de la Feria del Libro 2026 se vio empañada por un ambiente de marcada hostilidad hacia el Gobierno Nacional , alcanzando un punto álgido cuando el secretario de Cultura , Leonardo Cifelli , fue objeto de una fuerte protesta durante su intento de liderar el acto inaugural en el recinto de La Rural .

A diferencia de ediciones anteriores, la tensión se intensificó rápidamente cuando el funcionario optó por abandonar la vía diplomática y responder con confrontación verbal a los abucheos del público. El momento de mayor tensión se produjo cuando un grupo de asistentes exhibió carteles y comenzó a silbar al secretario, a lo que este respondió no buscando la conciliación, sino elevando el tono con comentarios desafiantes y gritos.

Desde el escenario, Cifelli intentó minimizar la protesta, afirmando con un tono percibido como amenazante: 'Saquen los carteles. Dejen de gritar, son cuatro nomás'. Esta declaración, lejos de calmar los ánimos, exacerbó el descontento de los presentes que llenaban el auditorio. En un intento por conectar con un sector específico del público, el secretario comenzó a entonar el himno nacional, cantando repetidamente 'Argentina, Argentina', buscando aparentemente contagiar a aquellos que se identificaban con ideas libertarias.

Sin embargo, cada referencia al presidente Javier Milei fue recibida con un rechazo unánime y contundente, lo que obligó a interrumpir los discursos en múltiples ocasiones. Los gritos de 'Chorro' resonaron con fuerza desde el público, evidenciando el profundo malestar de un sector significativo de la comunidad cultural con la actual administración.

La situación reflejó una creciente fractura entre el gobierno y el ámbito cultural, poniendo de manifiesto las tensiones existentes en torno a las políticas implementadas y la percepción de un ajuste en el área cultural. La protesta en la Feria del Libro no se limitó a la situación económica y los recortes presupuestarios en el sector cultural.

Una demanda histórica, que ha ganado renovado impulso, también fue un factor determinante en el clima de tensión: la solicitud de trasladar la Feria del Libro fuera del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Numerosos manifestantes portaron pancartas exigiendo que el evento cultural más importante del país deje de realizarse en dicho recinto, argumentando que su ubicación está vinculada a una postura política que consideran incompatible con los principios de la producción editorial y cultural independiente.

Esta demanda refleja una preocupación más amplia sobre la influencia de intereses particulares en la organización de eventos culturales de relevancia nacional y la necesidad de garantizar un espacio neutral y accesible para todos los actores del sector. La elección de La Rural como sede ha sido objeto de debate durante años, con críticos que argumentan que el recinto representa valores conservadores y tradicionales que chocan con la diversidad y la apertura que se espera de una feria del libro.

La protesta de este año ha reavivado este debate, poniendo de manifiesto la necesidad de una discusión más profunda sobre el futuro de la Feria del Libro y su ubicación. El incidente protagonizado por el secretario de Cultura y la protesta generalizada en la Feria del Libro 2026 plantean interrogantes cruciales sobre el rol del gobierno en el fomento de la cultura y la importancia del diálogo con la comunidad artística.

La confrontación directa y la falta de disposición para escuchar las críticas pueden agravar las tensiones y dificultar la construcción de políticas culturales efectivas. La respuesta del funcionario, al intentar imponer su visión y minimizar la protesta, fue percibida por muchos como una falta de respeto hacia los asistentes y una demostración de autoritarismo.

La situación subraya la necesidad de un enfoque más inclusivo y participativo en la gestión cultural, que tenga en cuenta las demandas y preocupaciones de los diferentes actores del sector. Además, la protesta por la sede de la Feria del Libro pone de manifiesto la importancia de garantizar la independencia y la neutralidad de los espacios culturales, evitando que estén sujetos a influencias políticas o económicas que puedan comprometer su integridad.

El futuro de la Feria del Libro y la relación entre el gobierno y la comunidad cultural dependerán de la capacidad de ambas partes para establecer un diálogo constructivo y encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. La polarización y la confrontación solo conducirán a un mayor deterioro de la situación y a la pérdida de oportunidades para el desarrollo de la cultura en el país





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