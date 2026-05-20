Fuerte invierno se extenderá por gran parte del sur y AMBA

Los expertos prevén un escenario frío y húmedo durante varios días, con temperaturas bajas y sensación térmica baja durante horas.

El fenómeno invernal avanzará sobre gran parte del país y tendrá un gran impacto en la Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). Comenzará a sentirse desde la madrugada y la mañana del jueves, cuando el viento gire hacia el sur y provoque una baja más marcada de las temperaturas.

El fenómeno se extenderá durante buena parte del jueves y mantendrá el frío intenso al menos hasta el fin de semana largo. Según los pronósticos, entre las 5 y las 10 de la mañana, se esperará el ingreso definitivo del viento patagónico que hará caer la sensación térmica en el AMBA. Aunque las mínimas estarán en valores similares a los registrados a comienzos de semana, las máximas serán todavía más bajas debido a la persistencia del aire frío.

Durante el jueves, la temperatura máxima rondará apenas los 13 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el cielo se mantendrá mayormente nublado y el ambiente se presentará húmedo, aunque por el momento no se prevén lluvias sobre la región. Para el sábado, se esperan mínimas cercanas a los 9 °C y máximas de 15 °C en el AMBA, con cielo nublado y vientos del sur moderados.

El domingo continuará el ambiente frío, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y los 16 °C. Los especialistas remarcan que, si bien las marcas térmicas no serán extremas para la época del año, la combinación entre humedad, viento y nubosidad provocará una sensación térmica más baja durante varias horas del día. La provincia de Tierra del Fuego está entre las más afectadas por la combinación de precipitaciones y temperaturas extremadamente bajas.

Gran parte de la costa patagónica también registrará heladas durante las mañanas fuertes y ráfagas de viento frío provenientes del sur





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