Fuerte infidelidad entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere por presencia de 'Malena'

La panelista Nancy Duré ha revelado que Sebastián Ortega y Valentina Zenere habrían mantenido una relación con otra mujer, llamada 'Malena', durante varios años. Se sospecha que 'Malena' ha sido infiel, y la noticia ha llevado a la pareja a enfrentarse a fuertes rumores de crisis y versiones de una presunta infidelidad.

Una fuerte versión de infidelidad sacude la relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere . La información fue revelada en Puro Show (eltrece) por Nancy Duré , quien contó que el productor tendría una historia paralela con una mujer llamada Malena , con quien habría mantenido un vínculo secreto durante varios años.

Según la panelista, la mujer en cuestión tiene 38 años, es modelo y hoy está ligada al mundo gastronómico.

"Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad de la que el novio de ella no estaba enterado". De acuerdo al relato, los primeros movimientos registrados aparecen en septiembre de 2023 y habría pruebas que respaldan esa versión.

"Hay registros que no deben circular, pero a mí me llegaron, que dicen que el 30 de septiembre de 2023 Sebastián la busca y la lleva de nuevo el 1 de octubre", contó Duré





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