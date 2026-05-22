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Fuerte incremento en costos y preocupación por fertilizantes afectan rentabilidad de la próxima campaña

Agricultura News

Fuerte incremento en costos y preocupación por fertilizantes afectan rentabilidad de la próxima campaña
Nuevo MundoAgriculturaFuerte Incremento En Costos
📆5/22/2026 5:35 PM
📰todonoticias
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El fuerte incremento de los costos de producción y el impacto de los fertilizantes sobre la rentabilidad de la próxima campaña preocupa al sector agrónomo. Mariano García, ingeniero agrónomo, indica que la baja de retenciones anunciada por Milei es simbólica y que la principal preocupación del productor pasa por el valor de los insumos y el financiamiento necesario para afrontar la campaña.

El fuerte incremento de los costos de producción y el impacto de los fertilizantes sobre la rentabilidad de la próxima campaña continúa preocupando al sector agrónomo.

Aunque el presidente confirmó una reducción de las retenciones para trigo y cebada, Mariano García, ingeniero agrónomo, considera que su impacto económico es limitado frente al peso de los costos dolarizados. La principal preocupación del productor pasa por el valor de los insumos y el financiamiento necesario para afrontar la campaña

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