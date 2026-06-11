Fuerte cruce entre Marianela Mirra y Pochis por la filtración de fotos de José Alperovich

Una disputa viral en redes sociales estalló luego de que se difundiera una imagen del exgobernador de Tucumán fuera de su prisión domiciliaria, provocando un intercambio de insultos entre influencers.

El ámbito de las redes sociales se ha visto sacudido recientemente por un enfrentamiento sumamente agresivo y cargado de tensiones entre dos figuras públicas: la influencer conocida como Pochis y Marianela Mirra .

El detonante de este conflicto fue la publicación de una fotografía del exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, quien se encuentra actualmente cumpliendo una condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. La imagen, compartida por Pochis a través de sus plataformas digitales, mostraba al exmandatario provincial fuera de su residencia, trasladándose hacia un control médico acompañado por su custodia policial.

Este hecho generó una inmediata reacción en el entorno digital, ya que Alperovich ha sido sentenciado a una pena de dieciséis años de prisión tras haber sido hallado culpable de abuso sexual reiterado contra su propia sobrina, un caso que ha conmocionado a la opinión pública argentina por la gravedad de los hechos y el vínculo familiar involucrado. La respuesta de Marianela Mirra no se hizo esperar y estuvo marcada por una profunda indignación y una agresividad manifiesta hacia la influencer.

A través de comentarios directos y publicaciones, Mirra arremetió contra Pochis, calificándola de mala persona y describiéndola como alguien que se dedica a arengar situaciones feas para ganar visibilidad. El cruce escaló rápidamente cuando Mirra comenzó a cuestionar la capacidad de Pochis para opinar sobre temas judiciales, especialmente después de que la influencer hiciera referencia al caso de Nahir Galarza.

En medio de este intercambio, Mirra lanzó frases lapidarias, sugiriendo que la conducta de su interlocutora era patética y ridícula, mientras que Pochis respondía con ironía, subrayando que prefería ser alguien interesada en el derecho criminal antes que ser la pareja o defensora de un delincuente convicto. La disputa se volvió un espectáculo público donde se mezclaron acusaciones personales con reflexiones sobre la justicia y la moralidad.

Un punto central de la discusión fue la calidad de vida que mantiene el exgobernador mientras cumple su condena. Pochis hizo hincapié en que el encierro, aunque sea una restricción de la libertad, resulta mucho más llevadero cuando se lleva a cabo en un barrio tan exclusivo y lujoso como Puerto Madero.

Según la influencer, las consecuencias del encierro deben sentirse, independientemente del entorno socioeconómico, y utilizó este argumento para criticar la laxitud con la que algunos sectores perciben el cumplimiento de las penas para personas con poder político y económico. Ante esto, Mirra respondió con desdén, acusando a Pochis de actuar únicamente por intereses materiales y superficiales, mencionando incluso que haría cualquier cosa a cambio de beneficios triviales, lo que demuestra que la pelea trascendió el hecho legal para convertirse en un ataque personal basado en el estatus y la ética profesional.

Desde el punto de vista legal, es fundamental recordar que José Alperovich recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en julio de 2025, bajo estrictas condiciones impuestas por el juez Juan María Ramos Padilla. El magistrado fue claro al señalar que para acceder a este régimen más flexible, el exfuncionario debía cumplir con una serie de requisitos rigurosos, entre los cuales se encuentra el uso de una tobillera electrónica para el monitoreo constante de sus movimientos.

Asimismo, se le prohibió realizar declaraciones públicas que pudieran interferir con el proceso o afectar a las víctimas. El hecho de que haya sido visto en la calle no constituye necesariamente una violación de su arresto, ya que los traslados médicos están permitidos siempre que cuenten con la autorización judicial correspondiente y la supervisión de la fuerza policial.

Este episodio pone de relieve la tensión constante entre el derecho a la privacidad de los condenados y el escrutinio público, especialmente cuando se trata de figuras que alguna vez ostentaron el máximo poder en una provincia





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