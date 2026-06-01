Fuerte choque en Recoleta: un auto se incrustó en el frente de un edificio

Un accidente de tránsito ocurrió en la avenida Alvear de la ciudad de Buenos Aires, dejando como consecuencia graves destrozos en un vehículo y una joyería. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, una mujer falleció en un choque ocurrido en la localidad de Arroyo de Los Patos.

Un fuerte choque ocurrió en la avenida Alvear de la ciudad de Buenos Aires, en la madrugada de este lunes. Un auto se incrustó en el frente de un edificio en la mencionada avenida.

El conductor del vehículo fue atendido en el lugar por médicos del SAME tras sufrir heridas. El vehículo se subió a la vereda y en su andar fuera de control se llevó todo a su paso, incluyendo algunos bolardos que son extremadamente duros, hasta que finalmente impactó de lleno contra el frente de un inmueble ubicado en la calle Alvear. El fuerte accidente también afectó a una joyería que funciona en el mismo inmueble.

En el lugar del accidente quedaron restos de rejas tiradas y se pudo visualizar al vehículo con graves destrozos en su chasis. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, una mujer de 33 años falleció este domingo en un choque ocurrido en la localidad de Arroyo de Los Patos. El incidente vial ocurrió en el kilómetro 98 de la ruta provincial 14. El accidente involucró una Volkswagen Suran y un Ford Fiesta.

La víctima viajaba en la Volkswagen Suran junto a un hombre y tres mujeres mayores de edad. El conductor del Ford Fiesta, una mujer de 44 años, iba acompañada por una niña de 9 años. El resto de los ocupantes de ambos rodados fue asistido y trasladado a un centro de salud de la zona





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