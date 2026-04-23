Fuerte Caída de la Actividad Económica en Febrero: El EMAE se Contrae 2,6%

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída del 2,6% en febrero, marcando el nivel más bajo desde julio de 2025. La industria manufacturera y el comercio son los sectores más afectados. El PBI per cápita continúa en descenso.

La actividad económica argentina experimentó un marcado descenso en febrero, registrando la caída mensual más significativa desde diciembre de 2023, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo un 2,6% en comparación con el mes de enero, alcanzando el nivel más bajo de la serie desestacionalizada desde julio de 2025. Esta disminución refleja una creciente preocupación sobre la salud de la economía nacional y sus perspectivas a corto y mediano plazo.

El informe del INDEC detalla un panorama complejo para el tejido productivo del país, con indicadores que evidencian el impacto de la crisis en el consumo interno y la producción manufacturera. La caída interanual, del 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, representa la peor marca en los últimos 17 meses, subrayando la persistencia de las dificultades económicas.

Los sectores más afectados por esta contracción fueron la industria manufacturera, que sufrió un retroceso del 8,7%, y el comercio, que experimentó una disminución del 7%. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de estos sectores para recuperarse en los próximos meses y contribuir al crecimiento económico. Un análisis más profundo realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia revela una tendencia preocupante en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita.

El estudio indica que el crecimiento económico no está acompañando el aumento demográfico del país. En la última década, la población argentina ha crecido un 11%, mientras que la producción solo lo ha hecho un 3,4%. Esta disparidad ha resultado en una caída del PBI per cápita de casi el 6% en los últimos diez años, lo que implica una disminución en el nivel de vida de la población.

La falta de un crecimiento económico sostenido que supere el ritmo de crecimiento poblacional genera desafíos importantes en términos de distribución del ingreso y acceso a bienes y servicios básicos. La situación se agrava aún más si se considera la alta inflación que afecta al país, erosionando el poder adquisitivo de los salarios y dificultando el ahorro.

La combinación de una caída del PBI per cápita y una alta inflación crea un círculo vicioso que puede perpetuar la crisis económica y social. Es crucial implementar políticas económicas que promuevan el crecimiento sostenible y la equidad en la distribución de los recursos para revertir esta tendencia negativa. A pesar del escenario general adverso, algunos sectores de la economía lograron mantener un desempeño positivo en febrero.

El sector de Energía y Minería experimentó un crecimiento del 9,9%, impulsado por la demanda interna y externa de recursos energéticos. El sector Agropecuario también registró una mejora del 8,4%, aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró tras la finalización de la cosecha de trigo. La intermediación financiera, por su parte, aumentó un 6%, reflejando una mayor actividad en el mercado de crédito.

Sin embargo, estos sectores positivos no fueron suficientes para compensar la caída generalizada de la actividad económica. Desde el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo intentó minimizar la importancia de los datos negativos del INDEC, argumentando que parte de la caída se debe a factores estacionales y de calendario. Caputo señaló que febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025 y que se registró un paro general que afectó la producción.

Además, destacó que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,1% mensual, acumulando casi dos años de expansión ininterrumpida, lo que sugiere que la trayectoria de fondo de la economía sigue siendo positiva. No obstante, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por algunos analistas, quienes consideran que los factores estacionales y de calendario no pueden explicar completamente la magnitud de la caída observada. La incertidumbre económica persiste y la recuperación de la economía argentina sigue siendo un desafío complejo





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