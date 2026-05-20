Fuerte aumento de morosidad en préstamos y tarjetas, preocuparán a bancos y Gobierno

El actual programa económico ha generado un fuerte aumento de la morosidad en saldos de tarjetas de crédito, créditos bancarios y no bancarios, y préstamos personales. La morosidad bancaria ha superado el 25% en el sector no bancario, y supone un impacto fuerte en jóvenes y jubilados. Las empresas dueñas de billeteras digitales también están afectadas.

El fuerte aumento de los índices de morosidad en saldos de tarjetas de crédito, créditos bancarios y no bancarios, y préstamos personales ha sido uno de los efectos no deseados del programa económico por salarios con una indexación muy cercana a la inflación.

El aumento de la morosidad bancaria y no bancaria preocupa al Gobierno, bancos públicos, privados y provinciales, y empresas dueñas de billeteras digitales. Existen varios factores que han contribuido al aumento de la morosidad, como el deterioro del ingreso real, el ajuste fiscal y monetario, y la búsqueda por parte de las familias de un sustituto parcial del salario en el crédito.

La crisis del 2018 ha sido un trampolín para el gran salto del 3,5% al 5,1% y luego al 7% en 2019. Los indicadores de morosidad han aumentado fuerte en los primeros meses de 2025, alcanzando el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. El sector más afectado son los clientes con deudas en créditos personales y tarjetas de crédito, especialmente jóvenes y jubilados





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