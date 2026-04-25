Frustrado robo a agencia de lotería en Recoleta: tres detenidos

Un intento de robo a una agencia de lotería en Recoleta fue frustrado por la Policía de la Ciudad, que detuvo a tres sospechosos tras ingresar a través de un boquete en la pared de un local vecino. Se recuperaron casi dos millones de pesos.

Un audaz intento de robo en el corazón de Recoleta , uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, culminó con la detención de tres individuos.

El incidente tuvo lugar en una agencia de lotería y servicios financieros ubicada en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes intentaron acceder al establecimiento perforando la pared de un local comercial adyacente. La rápida intervención de la Policía de la Ciudad frustró sus planes antes de que pudieran sustraer una cantidad mayor de dinero. El operativo se desencadenó tras la activación de una alarma proveniente del local de cosmética contiguo a la agencia de lotería.

Los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B, al llegar al lugar, inicialmente no detectaron indicios de actividad sospechosa desde el exterior. Sin embargo, la observación de una puerta entreabierta en el local de cosmética despertó su atención y los llevó a investigar más a fondo. Al ingresar al local de cosmética, los agentes se encontraron con la impactante escena de dos hombres presentes junto a un boquete recién abierto en la pared que compartía con la agencia de lotería.

Uno de los individuos portaba una maza, lo que confirmó sus sospechas de que se estaba cometiendo un delito. El orificio, cuidadosamente excavado a ras del suelo, permitía el acceso directo al interior del negocio de lotería. En el interior de la agencia, los policías descubrieron al tercer cómplice, en medio de un caos evidente, y procedieron a su inmediata detención.

La escena revelaba un desorden significativo, con la caja registradora completamente revuelta, lo que indicaba que los delincuentes habían estado buscando dinero en efectivo. Durante el registro de los detenidos, se encontró en su poder la suma de $1.984.350, que se presume fue sustraída de la caja registradora.

Además, la investigación reveló que tanto la persiana como el acceso al local de cosmética habían sido forzados utilizando una barra de hierro, la cual fue encontrada en el lugar y posteriormente incautada como evidencia. La barra de hierro fue crucial para el inicio del plan criminal, permitiendo a los delincuentes ingresar al local adyacente y, posteriormente, perforar la pared hacia la agencia de lotería.

La meticulosidad con la que planearon el robo, utilizando herramientas específicas y aprovechando la ubicación estratégica de los locales, demuestra la premeditación y la audacia de los delincuentes. La policía continúa investigando para determinar si existen otros cómplices involucrados en el intento de robo y para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

La rápida respuesta policial y la detención de los tres individuos evitaron que se concretara un robo de mayores proporciones y contribuyeron a mantener la seguridad en el barrio de Recoleta. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la colaboración ciudadana para prevenir la delincuencia y proteger los bienes de la comunidad.

La investigación se centra ahora en determinar el origen de la barra de hierro y si fue robada previamente, así como en rastrear posibles conexiones con otros delitos similares cometidos en la zona. La policía también está analizando las cámaras de seguridad de los alrededores para obtener más información sobre los movimientos de los delincuentes antes y después del intento de robo.

La colaboración entre la policía y los comerciantes locales ha sido fundamental para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. Se espera que la rápida resolución de este incidente contribuya a fortalecer la confianza de los vecinos en las fuerzas de seguridad y a promover un ambiente de mayor seguridad en el barrio de Recoleta.

La policía ha intensificado los controles en la zona para prevenir futuros incidentes y garantizar la tranquilidad de los residentes y comerciantes. El barrio de Recoleta, conocido por su arquitectura elegante y su ambiente sofisticado, ha sido escenario de algunos incidentes delictivos en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los vecinos. Las autoridades han asegurado que están tomando todas las medidas necesarias para combatir la delincuencia y proteger a la comunidad.

La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se puedan obtener más detalles sobre el caso y las motivaciones de los delincuentes





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