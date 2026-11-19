Entienda las diferencias técnicas entre lluvia engelante y granizo ante frentes fríos. Análisis de Lucía Arena, riesgos para la infraestructura y recomendaciones de Protección Civil en la provincia de Córdoba.

La intensa discusión pública sobre las diferencias entre lluvia engelante y granizo gigante ha ressurgido en la provincia debido al anuncio oficial de frentes fríos violentos. Este fenómeno meteorológico ha generado un debate técnico entre especialistas y ciudadanos sobre los mecanismos físicos que provocan estas acumulaciones extremas. El Centro Nacional de Previsión del Tiempo y el organismo local de Protección Civil han emitido advertencias para mitigar los riesgos en la infraestructura urbana y vial.

Mecanismos físicos del hielo en superficie

El proceso conocido popularmente como tormenta de hielo ocurre cuando las gotas de lluvia caen en estado líquido y atraviesan una capa de aire frío cercana al suelo. Al impactar sobre superficies que mantienen temperaturas de cero grados Celsius o inferiores, el agua se congela inmediatamente formando una película helada llamada glaseado. Esta capa glaseada es particularmente peligrosa porque cubre calles, techos y tendidos eléctricos con una resistencia estructural significativa.

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Origen atmosférico de la precipitación sólida

Por otro lado, el granizo se origina en el interior de potentes nubes de tormenta del tipo cumulonimbus antes de llegar a la superficie en estado sólido. Las autoridades establecen que las acumulaciones superiores a 6,35 milímetros se consideran oficialmente de granizo. La interacción del aire cálido y húmedo procedente del Océano Atlántico con el aire seco del oeste crea corrientes ascendentes de gran magnitud. Esta dinámica se intensifica con el impulso orográfico de las Sierras Chicas y el Valle de Calamuchita.

Escala gigante de las nubes convectivas

La investigadora del Conicet y especialista en ciencias de la atmósfera, Lucía Arena, ha detallado que la frecuencia de estos episodios no es un fenómeno nuevo. Para describir la escala de las nubes convectivas en la provincia, la científica comparó las formaciones con tres montes Aconcaguas apilados uno encima del otro. Señaló que se trata de nubes de más de 20 kilómetros de altura, lo que explica la violencia de las corrientes que transportan el hielo.

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Impacto en infraestructura y recomendaciones viales

El organismo de Protección Civil advierte que la acumulación de hielo y granizo genera riesgos severos para el tendido eléctrico y la circulación. La caída de cables o postes de electricidad suele derivar en cortes de energía prolongados y situaciones de peligro vial. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos en balcones o patios y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante la tormenta.

Protocolos de seguridad para automovilistas

Para los conductores en viaje, se aconseja buscar refugio inmediato en garajes o estaciones de servicio techadas. Si el granizo sorprende en ruta, la pauta principal es reducir la velocidad gradualmente y encender luces bajas y balizas. Se debe evitar frenadas o giros bruscos del volante que causen derrapes por la pérdida de tracción en las superficies glaseadas.