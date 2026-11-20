El AMBA sufrirá una caída de 18 grados en 48 horas. Tras máximas de 29 grados el martes 24 de noviembre, un frente frío impactará con galerna y lluvias débiles.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una modificación abrupta en sus condiciones térmicas a partir del martes 24 de noviembre. Después de registrar máximas de 29 grados al inicio de la semana, se espera una disminución drástica de la temperatura debido al avance de un sistema frontal de origen polar.

El pronóstico térmico y el impacto de la galerna

El pronóstico del tiempo para la próxima semana indica un cambio masivo de aire frío que desplazará al aire cálido. Hacia las 18:00 del martes, se anticipa la llegada de una galerna borrascosa que traerá ráfagas de viento de hasta 44 km/h. Este fenómeno meteorológico está asociado a una probabilidad de lluvias débiles del 60%, con un acumulado esperado de 0,2 mm.

Also read Los cordobeses de Llaryora voltearon la sesión en Diputados y se endurecen frente al Gobierno

Desplome térmico en las próximas 48 horas

El ingreso de este frente frío generará un descenso marcado durante las siguientes 48 horas. La temperatura caerá un total de 18 grados en este lapso de tiempo. Se prevé un primer escalón de descenso, con temperaturas mínimas que llegarán hasta los 11 grados en la ciudad de Buenos Aires.

Cambio de escenario hacia el fin de semana

A pesar de la caída inicial, el pronóstico también señala que el sistema de galerna se transformará en las horas posteriores. Esta evolución trae consigo un aumento de calor durante el fin de semana largo, alterando las expectativas iniciales de frío intenso que circulaban en los informes preliminares sobre el tormentón de hielo.

Advertisement

Contexto climático y viento del sureste

Además de las lluvias, el cielo permanecerá mayormente despejado durante la transición. El viento del sureste será el protagonista, con ráfagas de hasta 38 km/h que intensificarán la sensación térmica. Este patrón climático es característico de los frentes polares que ingresan desde el sur del cono sur.

Sandra Pettovello y la política laboral

En el ámbito político, Sandra Pettovello avala una indemnización de $4.876.800 para los trabajadores que perdieron el empleo bajo la gestión de Javier Milei. Esta cifra destaca en el contexto de las reformas laborales y el ajuste económico que busca el actual gobierno nacional.

Impacto en el mercado laboral y la economía

La propuesta de indemnización de Sandra Pettovello representa un punto de controversia en la discusión económica actual. Mientras el clima cambia bruscamente, los sectores laborales evalúan el impacto de las nuevas políticas fiscales. La cifra mencionada sirve como referencia para entender la complejidad del mercado laboral argentino.

Reflexión sobre la volatilidad climática y económica

La ciudad enfrenta simultáneamente cambios climáticos extremos y debates políticos intensos. La caída de 18 grados en 48 horas sirve como metáfora de la inestabilidad que atraviesa la región. Los habitantes deben prepararse para las altas temperaturas del martes y el frío repentino del jueves.

Prevención y adaptación al clima

Las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos. La población debe ajustar su vestimenta para enfrentar las ráfagas de viento y la bajada térmica. La información oficial confirma que la galerna borrascosa es el evento central de esta semana meteorológica.

Advertisement

Conclusión sobre el fin de semana largo

El fin de semana largo se presentará con temperaturas más altas que el martes. La transición del frío polar al calor moderado requiere atención en la hidratación y protección solar. El pronóstico final sugiere un cierre de semana con condiciones térmicas favorables para actividades al aire libre, contrastando con el martes frío.

Resumen de eventos climáticos

El martes 24 de noviembre marca el inicio del cambio. La combinación de viento, lluvia débil y frío polar define la semana. La galerna borrascosa es el mecanismo principal que afecta la capital federal y su área metropolitana. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.

El rol de la galerna en el clima porteño

La galerna borrascosa es un fenómeno recurrente en Buenos Aires. Suele traer aire polar desde el sur. Este evento específico no escapa a la norma, aunque la intensidad y la duración varían. La ráfaga de 44 km/h es significativa para la zona urbana.

Impacto económico de las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas también afectan la actividad económica. El frío polar puede impactar en el consumo energético y la salud pública. Los mercados financieros monitorean estos factores como parte del riesgo país. La previsión de 18 grados de bajada térmica es un dato clave para la planificación urbana.

Reflexión final sobre el clima y la política

La intersección entre el clima y la política es evidente en los titulares. La indemnización de Sandra Pettovello y el frente polar son temas centrales. Ambos representan cambios significativos en sus respectivos ámbitos. La sociedad argentina debe adaptarse a esta nueva realidad de volatilidad.