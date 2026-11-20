Fred y Paredes, figuras de Atlético Mineiro y Boca Juniors, comparan sus trayectorias en Europa antes del duelo decisivo en Barranquilla por la Copa Sudamericana 2026.

En el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla, dos figuras clave del fútbol sudamericano han establecido una conexión profesional y biográfica notable. Rodrigo Paredes, mediocampista de Boca Juniors, y Fred, volante de Atlético Mineiro, coinciden en haber desarrollado sus mejores años en clubes europeos de élite antes de retornar a sus respectivas instituciones de origen para coronarse campeones continentales.

Paralelismo profesional en Europa y retorno

El ex Manchester United ha sido muy explícito al describir la trayectoria de su rival directo en el campo. Según declaraciones recientes, Paredes posee una historia similar a la suya, habiendo realizado una carrera de alto nivel en el viejo continente antes de regresar al club de su corazón. Fred regresó a Atlético Mineiro en agosto de este año, trayendo consigo la experiencia adquirida en ligas competitivas como la Premier League y la Serie A italiana.

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Esta similitud en los perfiles profesionales no es casualidad. Ambos jugadores demostraron capacidad para adaptarse a tácticas europeas complejas y ahora aplican esa sabiduría técnica en la máxima instancia del fútbol sudamericano. La coincidencia en sus etapas formativas y profesionales añade una capa de relevancia dramática al enfrentamiento, convirtiendo el duelo en un choque de mentes tácticas con historias de vida compartidas.

Tácticas y el duelo específico en el mediocampo

La preparación para este sábado se centra en neutralizar la influencia del otro en el centro del campo. Fred ha asegurado que su equipo está completamente preparado para anular a Paredes, considerando su presencia una pieza clave para los planes de Boca Juniors. El volante brasileño ve el partido como un gran duelo individual que definirá gran parte del ritmo del encuentro, a pesar de que Paredes pueda actuar en una posición ligeramente más adelantada.

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Por su parte, el mediocampista argentino ha destacado que su equipo tiene una gran estrategia diseñada para que prevalezca sobre la rival. Paredes reconoció la calidad de los jugadores de Atlético Mineiro, afirmando que existen figuras capaces de marcar la diferencia en momentos decisivos. La tensión táctica se centrará en ver cuál de las dos visiones de juego logra imponerse en la zona clave del campo.

Historial de enfrentamientos directos

La rivalidad entre Fred y Paredes trasciende la final actual, ya que han protagonizado cuatro enfrentamientos previos significativos en su trayectoria profesional. Estos encuentros incluyen dos partidos por clubes y dos por selecciones nacionales, demostrando que sus caminos cruzados han sido constantes en el último lustro. Cada uno de estos partidos ha dejado huella en las estadísticas y memorias de ambos jugadores.

Uno de los encuentros más recordados fue en el Parc des Princes el 6 de marzo de 2019, cuando el Manchester United venció al Paris Saint Germain por 3 a 1 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En aquel clásico parisino, Paredes jugó para el PSG y Fred para el United, enfrentándose directamente en una etapa de alto nivel europeo.

Clásicos sudamericanos y selecciones

Otro duelo de alto calibre ocurrió en las Eliminatorias Sudamericanas el 16 de noviembre de 2021, cuando Argentina y Brasil empataron 0 a 0. En ese partido, ambos futbolistas iniciaron como titulares y fueron reemplazados más tarde, con Fred saliendo en el entretiempo y Paredes a los 54 minutos. Este empate sin goles en un contexto de eliminatorias evidenció la igualdad táctica entre ambos. Además, ambos jugaron en enfrentamientos por selecciones donde Argentina venció a Brasil en el Maracaná, sumando otra capa a su historial personal.

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Impacto en Barranquilla y contexto de la final

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en un escenario donde la afluencia de público de Boca Juniors superará ampliamente a la del Atlético Mineiro, con más de 40.000 hinchas xeneizes frente a aproximadamente 8.000 seguidores brasileños en Barranquilla. Esta dinámica de localía virtual podría influir en la tensión del duelo, especialmente en la zona del mediocampo donde Fred y Paredes deberán liderar a sus respectivos equipos.

El resultado de este encuentro no solo definirá el campeón continental, sino que también consolidará el estatus de estos jugadores como referentes que han logrado triunfar tanto en Europa como en Sudamérica. La preparación meticulosa de ambos conjuntos, sumada a la experiencia previa entre ellos, promete un partido de alta intensidad técnica y emocional.