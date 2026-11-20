El volante brasileño Fred elogió a Nicolás Paredes y explicó la estrategia clave de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

Fred, experimentado volante del Atlético Mineiro, estableció un claro paralelo con el capitán de Boca Juniors, Nicolás Paredes, apenas un día antes del partido decisivo de la Copa Sudamericana programado para este sábado en Barranquilla. El mediocampista brasileño, quien tiene experiencia internacional previa, elogió la trayectoria del argentino y reveló que neutralizar su influencia será la estrategia central de su equipo para buscar la victoria continental.

Plan maestro contra Nicolás Paredes

Fred declaró en DSports que su objetivo principal será anular a Paredes, a quien considera un jugador de grandes cualidades reconocidas públicamente. Aunque el argentino suele operar en una posición más avanzada, Fred asegura que su grupo está plenamente preparado para gestionar ese duelo táctico. El veterano futbolista manifestó que esperan superar en calidad de juego a su homólogo argentino, reconociendo la importancia de este enfrentamiento directo dentro del contexto de la final.

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La experiencia previa entre ambos jugadores es significativa, ya que Fred y Paredes se enfrentaron cuatro veces en el pasado. Este historial incluye dos encuentros por la Champions League y otros dos en clásicos internacionales entre las selecciones de Argentina y Brasil. Fred reconoció que existe un mutuo respeto, tanto a nivel personal como deportivo, lo cual añade una capa de rivalidad limpia a la que se avecina en Colombia.

Respeto profesional y trayectoria europea

El mediocampista del Galo destacó la similitud en sus carreras, señalando que Paredes realizó un ascenso notable en Europa antes de retornar a su club de origen. Fred comparó esta situación con la suya propia, ya que también regresó al club de su corazón tras desarrollar parte de su formación en el Manchester United y representar a la selección brasileña. Esta conexión personal parece servirle como fuente de motivación adicional para el encuentro decisivo.

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A pesar de la confianza expresada, Fred reconoció el preocupante momento deportivo que atraviesa el Atlético Mineiro. El equipo llega a la final con siete partidos sin victorias, una racha negativa cuya última resolución favorable fue un triunfo de 1-0 contra Coritiba hace más de un mes. Aun así, el jugador mantiene la convicción de que su equipo puede revertir esta tendencia en el escenario colombiano.

Versatilidad táctica y recuperación física

La capacidad de adaptación de Fred es uno de los activos principales para el técnico Rodolfo Arruabarrena, quien cuenta con varios jugadores capaces de alterar el desenlace del partido en segundos mediante acciones individuales. Fred afirmó su disponibilidad para jugar en cualquier posición del mediocampo, ya sea asumiendo un rol defensivo como número cinco o destacándose como un enganche creativo. Su versatilidad permite al entrenador ajustar la estrategia según las necesidades del partido.

La presencia del jugador en la final es posible gracias a su recuperación completa de una lesión en el músculo posterior de la pierna izquierda, que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi un mes. Fred aseguró que siempre estará disponible para donde el cuerpo técnico lo necesite, reforzando la idea de un equipo dispuesto a trabajar intensamente para que prevalezca su propia estrategia frente a la del rival en el duelo que definirá al campeón sudamericano.