Frank Kudelka, entrenador de Newell's, involucrado en un accidente de tránsito en Rosario

El director técnico de Newell's Old Boys, Frank Darío Kudelka, sufrió un accidente de tráfico en Rosario al colisionar su vehículo con una motocicleta. La conductora de la moto resultó herida y fue trasladada a un hospital. Newell's, por otro lado, ganó su partido frente a Unión.

El entrenador de Newell's Old Boys , Frank Darío Kudelka, se vio involucrado en un incidente de tráfico en la ciudad de Rosario que generó preocupación y movilización de servicios de emergencia.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Córdoba y Alsina, cuando el vehículo que conducía Kudelka colisionó con una motocicleta. La conductora de la moto, como resultado del impacto, sufrió lesiones que requirieron su traslado inmediato a un centro asistencial para una evaluación exhaustiva. El accidente provocó la intervención de dos ambulancias y personal policial, ocasionando demoras significativas en el tránsito de la zona.

Tras el choque, la motociclista recibió atención médica primaria en el lugar del incidente antes de ser trasladada en ambulancia al Sanatorio Ipam. Las primeras evaluaciones indican que las lesiones no serían de gravedad, aunque se continúa monitoreando su estado de salud. Según las primeras informaciones, el incidente involucró un automóvil en el que viajaba Kudelka y una motocicleta conducida por una mujer. Las circunstancias precisas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

El propio Kudelka ofreció su versión de los hechos, afirmando que la motocicleta impactó en la parte trasera de su camioneta mientras él se desplazaba tras detenerse en un semáforo. En declaraciones a Cadena 3, el director técnico de Newell's aseguró estar bien y no haber sufrido heridas. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de consideración en otras personas involucradas en el incidente, y los daños estructurales a los vehículos, aunque presentes, no parecen ser de gran magnitud.

Este incidente se produce en un momento en que Newell's Old Boys busca consolidar su rendimiento deportivo y recuperarse en el Torneo Apertura 2026. Paralelamente al incidente de tráfico, Newell's Old Boys logró una importante victoria en la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, derrotando a Unión por un marcador de 3-2 en un partido disputado en el estadio 15 de Abril.

El encuentro fue intenso y lleno de emociones, con un Unión que se adelantó en el marcador, pero una Newell's que demostró capacidad de reacción y logró remontar el resultado, manteniendo la ventaja hasta el final. Esta victoria permite a Newell's ascender en la tabla de posiciones, ubicándose en el decimotercer lugar de la Zona A con 13 puntos. Por su parte, Unión se mantiene en zona de clasificación, ocupando el sexto puesto con 19 unidades.

El triunfo representa un impulso anímico para el equipo de Kudelka, que busca mejorar su desempeño en el torneo y alcanzar los puestos de vanguardia. La combinación de este resultado deportivo positivo con el incidente de tráfico ha generado una jornada de contrastes para el entrenador y el club. La prioridad ahora es la recuperación de la motociclista involucrada en el accidente y la continuación de la preparación del equipo para los próximos desafíos del Torneo Apertura 2026.

La investigación del accidente continúa en curso, buscando esclarecer las causas y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en los próximos días se tengan más detalles sobre el incidente y su impacto en las partes involucradas. El club Newell's Old Boys ha expresado su solidaridad con la motociclista herida y ha ofrecido su colaboración para brindar el apoyo necesario





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