Francos respalda a Milei: No habrá candidato alternativo si el plan económico triunfa

El exjefe de Gabinete, Esteban Francos, afirmó que Javier Milei es el único viable para la reelección y defendió las reformas económicas, pese al desgaste político actual.

El exjefe de Gabinete, Esteban Francos, volvió a manifestar su firme respaldo a la continuidad del Presidente Javier Milei en el cargo. Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, Francos descartó rotundamente la existencia de un candidato alternativo dentro del oficialismo. Sostuvo que, si el mandatario logra consolidar su ambicioso programa económico, no habrá otra candidatura que la de Milei para las próximas elecciones.

Estrategia política y liderazgo económico

Francos fundamentó su postura destacando el liderazgo indiscutido del jefe de Estado en la implementación del plan desde diciembre de 2023. Señaló que Milei ha sido quien ha podido garantizar y sostener las medidas, enfrentándose a múltiples adversidades y opiniones contrarias. Para el exfuncionario, el futuro electoral del espacio liberal depende directamente de los resultados de la actual administración.

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El dirigente afirmó que los sectores centro-derecha y liberales tienen un problema estructural: si el gobierno tiene éxito, como él anticipa, no existe otra alternativa viable. Reconoció que las diferencias internas pueden generar ruido, pero afirmó que esto no modificará el escenario político principal. Consideró que cualquier otro candidato carecería de las mismas posibilidades en un contexto de éxito gubernamental.

Evaluación del desgaste y críticas a las PASO

Durante la entrevista, Francos realizó una evaluación crítica pero leal de las transformaciones impulsadas por el Gobierno. Destacó que la administración libertaria está llevando adelante cambios estructurales que no se habían concretado en décadas. No obstante, admitió que el proceso de transición tiene consecuencias negativas sobre la percepción pública y que los resultados positivos necesitan tiempo para reflejarse en la valoración ciudadana de la gestión.

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También cuestionó el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Consideró ridícula la transferencia de responsabilidad de elegir candidatos al pueblo. Francos recordó que el Gobierno logró avanzar con su suspensión, lo que permitió evitar un gasto cercano a los USD 250 millones para el Estado nacional. Insistió en que obligar a votar en internas partidarias no tiene fundamento.

Futuro electoral y boleta única

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de acompañar al mandatario en una fórmula presidencial, Francos aclaró que esa decisión depende exclusivamente del Presidente. Sin embargo, no cerró la puerta a una posible colaboración futura. Mantuvo su distancia de algunos estilos de comunicación del mandatario, pero separó ese aspecto de su pleno respaldo a las medidas implementadas.

Finalmente, destacó la implementación de la boleta única de papel como otro cambio electoral trascendental. Reiteró que si el proyecto económico no triunfa y hay una explosión social, el escenario podría cambiar, aunque sostuvo que eso no va a pasar. Por ahora, su mensaje es claro: la centralidad de Milei es innegable y la reelección es el camino lógico si el plan funciona.