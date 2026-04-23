Francos critica los mensajes de Adorni en redes y expone tensiones internas en el gobierno

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionó la actitud de Manuel Adorni en redes sociales en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y reveló el impacto de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo en la gestión presidencial.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos , ha expresado su desaprobación ante los comentarios realizados por su sucesor, Manuel Adorni , en redes sociales, en el contexto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el actual funcionario.

Francos, quien mantiene diálogo con el presidente Javier Milei, enfatizó la importancia de que un jefe de Gabinete mantenga un perfil sobrio y evite actitudes que puedan interpretarse como arrogantes o irónicas, ya que la opinión pública suele reaccionar negativamente a tales comportamientos. Considera que las publicaciones de Adorni, aunque podrían ser una estrategia, no le resultaron adecuadas, especialmente en un momento delicado como el actual.

Francos admitió que le resulta difícil comentar sobre el tema, pero subrayó que el Presidente ha decidido respaldar a Adorni, y lamentó que la situación se tome con ligereza o se convierta en objeto de bromas en plataformas digitales. Además, Francos abordó la tensión interna dentro del gobierno libertario, específicamente la disputa entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Reconoció que esta interna afecta directamente al Presidente, quien se ve obligado a mediar entre ambos sectores. Aconsejó que se priorice la racionalidad y se eviten las pasiones en la toma de decisiones, y admitió que esta situación contribuyó a su propia salida de Casa Rosada, generando un clima de incertidumbre.

En un tono más personal, Francos recordó su relación con el Papa Francisco, destacando el afecto que sentía por él y su participación en la misa conmemorativa en la Basílica de Flores. Expresó su indiferencia ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en dicho homenaje, sugiriendo que refleja la tensa relación entre ella y el Presidente.

En cuanto a la situación económica del país, Francos se mostró optimista, afirmando que hay sectores que se han beneficiado de los cambios implementados por el gobierno, y reiteró su confianza en el futuro de Argentina, recordando el estado crítico en el que se encontraba el país al asumir el gobierno. Finalmente, Francos se refirió al caso judicial de Manuel Adorni, a raíz de la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento en Caballito.

Feijoo reveló que acordó con Adorni un pago adicional de 65.000 dólares, fuera de la escritura, para cubrir los gastos de la operación y evitar pérdidas, dado que el inmueble ya contaba con una hipoteca de 200.000 dólares. Este monto adicional, según Feijoo, aún no ha sido cancelado por Adorni.

Feijoo explicó que él fue el artífice de la operación, utilizando a su madre y a otra jubilada como intermediarias, con el objetivo de comprar el departamento, renovarlo y venderlo con una ganancia. Ofreció el inmueble a Adorni por 300.000 dólares, pero este solo disponía de 30.000 dólares, lo que llevó a un acuerdo para escriturar el departamento en 230.000 dólares, con un pago adicional de 65.000 dólares para cubrir los costos de las mejoras.

Feijoo justificó esta práctica argumentando que no deseaba incurrir en pérdidas financieras





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