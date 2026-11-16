Francos confirma que apoyaría a Milei en 2027 y descarta internas en La Libertad Avanza

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asegura que seguiría a Javier Milei en 2027 y afirma que Patricia Bullrich no buscará la interna en La Libertad Avanza.

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, reafirmó públicamente su disposición para apoyar a Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales de 2027, descartando la posibilidad de que se realicen internas dentro de La Libertad Avanza. En declaraciones recientes, el funcionario expreso su respaldo total al actual presidente, señalando que cualquier fórmula presidential futura dependería exclusivamente de la decisión de Milei.

Respuesta directa al liderazgo de Javier Milei

Frente a la consulta sobre si asumiría una vicepresidencia junto a Milei, Francos señaló que su respaldo es incondicional, aunque aclaró que la decisión final recae en el titular del Ejecutivo. El ex funcionario mencionó que mantiene conversaciones asiduas con el presidente, lo que refleja una línea política unificada y cercana entre ambos actores principales del oficialismo. Además, indicó que no tiene certeza si Milei le solicitaría explícitamente integrar la fórmula, pero dejó claro que de ser así, aceptaría sin dudarlo.

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Descarte de internas con Patricia Bullrich

El tema de las internas partidarias fue central en la charla, especialmente ante las declaraciones de Patricia Bullrich sobre sus aspiraciones electorales. Francos consideró que no habrá una interna con Patricia Bullrich en La Libertad Avanza, argumentando que la estructura actual no favorece disputas internas si el gobierno tiene éxito. El ex jefe de Gabinete señaló que no es real promover candidaturas rivales cuando el contexto político exige unidad alrededor del liderazgo presidencial.

Posicionamiento electoral del sector liberal

Francos analizó la situación de los sectores centro y centro-derecha, afirmando que si el proyecto de gobierno tiene éxito, no habrá otra candidatura viable que la de Milei. El ex funcionario destacó que el presidente ha logrado consolidarse contra viento y marea, enfrentando a múltiples opositores y logrando resultados que refuerzan su popularidad. Por lo tanto, es claro que si el proyecto continúa con buenos resultados, el candidato reelecto será necesariamente él.

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Reforma electoral y suspensión de las PASO

Además de las proyecciones para 2027, Francos comentó sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca la eliminación de las PASO. Ante la falta de acuerdos pluripartidistas, esta medida solo podría suspender las primarias para el próximo llamado electoral. El ex funcionario explicó que cuando un partido político elige a su candidato, el éxito electoral dependerá de la calidad de esa selección, sin necesidad de procesos internos complejos.

Consecuencias para la política argentina

La postura de Francos refuerza la consolidación de La Libertad Avanza como una fuerza homogénea, alejando el escenario de disputas internas que podrían debilitar la imagen del oficialismo. Esta unidad proyectada busca maximizar los beneficios electorales para el presidente actual, basándose en la percepción positiva que reflejan las encuestas recientes. El mensaje es claro: el futuro inmediato del oficialismo gira en torno a la figura de Javier Milei, sin espacio para alternancias internas.