Franco Colapinto y Maia Reficco, un romance en el paddock del Gran Premio de Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco se vieron juntos en el paddock del Gran Premio de Canadá, generando controversia en las redes sociales. La pareja, que confirmó su relación en abril, ha sido una presencia constante en las fechas del campeonato.

Franco Colapinto , piloto de Alpine, y Maia Reficco , actriz, se vieron juntos en el paddock del Gran Premio de Canadá, generando polémica en redes sociales .

La pareja, que confirmó su relación en abril, se ha convertido en una presencia constante en las fechas del campeonato. Reficco, nacida en Estados Unidos con raíces argentinas, ha destacado en producciones internacionales como 'Original Sin' y 'Hadestown'. Su trayectoria se ha expandido desde la televisión hasta el teatro, convirtiéndose en la primera argentina en protagonizar este musical reconocido mundialmente





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