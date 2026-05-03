Franco Colapinto y Lionel Messi comparten un emotivo encuentro en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto y el astro del fútbol Lionel Messi tuvieron un nuevo encuentro en el Gran Premio de Miami, donde compartieron un momento especial junto a sus familias. Messi, quien viajó al circuito con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, disfrutó de la experiencia junto a Colapinto y su novia Maia Reficco. Ambos deportistas expresaron su alegría por este encuentro, que generó gran expectativa entre los fanáticos.

Franco Colapinto tuvo un nuevo encuentro con Lionel Messi tras haberlo conocido en los días previos al Gran Premio de Miami. En esta oportunidad, el astro del fútbol viajó al circuito junto a su familia y compartió un momento íntimo con el piloto bonaerense.

Estaban todos entrando en calor y yo todavía seguía con el jean puesto, sacándome fotos y hablando con Leo, ja. Capaz que fue eso, hay que traerlo a todas las carreras, bromeó sobre la suerte que le trajo el Diez para la competencia de la F1. Fuera de chiste, Franco expresó su alegría por haber podido pasar un rato junto a Lionel en Miami. Estoy muy contento, fue un gran fin de semana.

Conocer a mi ídolo, hablar con él, que me haya venido a acompañar con toda la familia... fue un día y un momento muy especial, aseguró. Me alegra que haya podido pasar un día entero con la Fórmula 1, estoy agradecido de que haya venido. Era un sueño conocerlo, es el héroe de todos los argentinos, concluyó. Lionel Messi se acercó con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Saludó con un sentido abrazo a Colapinto y se sacaron fotos. También se sumó al momento Maia Reficco, la novia del piloto argentino.

Además, el jugador del Inter Miami fue sorprendido por miembros de la escudería Alpine que le pedían fotos y firmas en camisetas de Argentina. En medio, respondió una pregunta mientras disfrutaba el encuentro con Colapinto. Disfrutando con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludar a Franco, expresó Messi en ESPN en medio de las fotos y las firmas de autógrafos.

El encuentro entre Messi y Colapinto no solo fue un momento de camaradería, sino también un reflejo de la admiración mutua que ambos deportistas se profesan. Para Franco, tener a su ídolo de la infancia en el circuito de Miami fue un sueño hecho realidad, mientras que para Messi, compartir un día con un joven talento argentino fue una experiencia enriquecedora.

La presencia de Messi en el Gran Premio de Miami generó un gran revuelo entre los fanáticos y los medios, quienes no dudaron en capturar cada instante del encuentro. Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del astro del fútbol interactuando con el piloto de Fórmula 1, lo que demuestra el impacto que sigue teniendo Messi más allá del campo de juego.

Este tipo de encuentros entre figuras destacadas del deporte no solo generan emoción entre los seguidores, sino que también sirven para inspirar a las nuevas generaciones. Franco Colapinto, con su carrera en ascenso en la Fórmula 1, y Lionel Messi, con su legado consolidado en el fútbol, representan dos ejemplos de dedicación y pasión por el deporte.

Su encuentro en Miami fue un recordatorio de que, más allá de las diferencias en sus disciplinas, el respeto y la admiración pueden unir a grandes figuras en momentos inolvidables





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franco Colapinto Lionel Messi Gran Premio De Miami Fórmula 1 Inter Miami

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fórmula 1: Gran Premio de Miami marca el regreso a la acción con Franco ColapintoLa Fórmula 1 retoma la temporada 2026 con el Gran Premio de Miami, tras la suspensión de carreras en Medio Oriente. El evento presenta una carrera Sprint y la participación del piloto argentino Franco Colapinto, quien busca continuar su progreso en la categoría.

Read more »

Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco mate en manoEl piloto argentino arribó al área restringida del circuito estadounidense con su novia.

Read more »

Franco Colapinto Destaca en la Clasificación del Gran Premio de MiamiEl piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, avanzando a la Q3 y obteniendo un noveno puesto. Alpine se confirma como la quinta escudería de la grilla. La sesión se desarrolló bajo un calor extremo y con incidentes que afectaron a algunos pilotos.

Read more »

Cuántas veces Franco Colapinto avanzó a la Q3 en la Fórmula 1Tras meterse en la Q3 en Miami, el pilarense sumó su segundo pase en una clasificación tradicional y ya acumula dos más en formato Sprint.

Read more »

Lionel Messi fue al Gran Premio de Miami para alentar a Franco ColapintoEl crack rosarino apareció en el paddock junto a su familia en la previa de la carrera y generó furor en el público.

Read more »

Encuentro de Leyendas Argentinas en Miami: Del Potro y Messi Apoyan a Franco ColapintoJuan Martín del Potro y Lionel Messi se cruzaron con el piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, brindándole su apoyo en un fin de semana clave para su carrera.

Read more »