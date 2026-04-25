Franco Colapinto y el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires: un homenaje a Fangio y un espectáculo en las calles de Palermo

Después de 14 años, la Fórmula 1 regresa a Argentina con Franco Colapinto como protagonista en un evento histórico en las calles de Palermo, que incluirá un homenaje a Juan Manuel Fangio y la exhibición de un Lotus E20 de 2012 y una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster.

A pocas horas de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires , se presentó el Lotus E20 de 2012, un monoplaza de Fórmula 1 con motor Renault V8, intervenido con el branding de Alpine.

Este vehículo será el protagonista del evento y fue exhibido en el icónico Obelisco de la capital argentina. La jornada marcará el regreso de la actividad de Fórmula 1 a la Argentina después de 14 años de ausencia, con el argentino Franco Colapinto, de 22 años, como figura central. Él se convertirá en el primer piloto en manejar un monoplaza de la categoría por el circuito callejero porteño, un hito histórico para el deporte motor en el país.

El evento también incluirá un emotivo homenaje a Juan Manuel Fangio, el legendario quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Como parte de la celebración, habrá un recorrido por el circuito delimitado en las calles de Palermo, a bordo de una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el auto con el que Fangio conquistó el título mundial en 1954 y 1955.

La réplica, según explicó Diforti a TN, mantiene casi en su totalidad las características del modelo original, aunque con una diferencia clave: el motor. El original estaba fabricado con materiales como titanio y magnesio, difíciles de encontrar hoy en día, por lo que se optó por un motor Mercedes más moderno, aunque el resto del vehículo es prácticamente idéntico al de la época. El cronograma del evento incluye una serie de actividades que prometen captar la atención de los aficionados.

A las 9:00 se abrirá la Fanzone, un espacio dedicado a los fanáticos del deporte motor. A las 11:25, Franco Colapinto participará en una entrevista exclusiva, seguida de un show musical a cargo de Soledad a las 11:50. A las 12:45, Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012, un momento que sin duda será uno de los más esperados de la jornada.

A las 13:55, el show musical continuará con la presentación de Luck Ra, mientras que a las 14:30, Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, una experiencia única para el piloto y los espectadores. A las 15:15, Colapinto volverá a salir con el Lotus, y a las 15:55, el piloto recorrerá el circuito en un bus descapotable, cerrando el evento a las 16:15.

Para garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo, se han instalado pantallas en puntos estratégicos de la ciudad, como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego. Este evento no solo representa un momento histórico para el deporte motor en Argentina, sino también una oportunidad para revivir la pasión por la Fórmula 1 y rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo





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