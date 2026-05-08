Franco Colapinto y Alpine listos para el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve

Tras su destacada actuación en Miami, Franco Colapinto y Alpine se preparan para el Gran Premio de Canadá, donde buscarán sumar más puntos en el campeonato de constructores. El Circuito Gilles Villeneuve, con su rica historia y diseño desafiante, será el escenario de una emocionante carrera.

Tras el emocionante Gran Premio de Miami, los pilotos de Fórmula 1 tendrán un merecido descanso antes de regresar a la acción el domingo 24 de mayo con el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el icónico Circuito Gilles Villeneuve .

Este evento marcará el regreso de Franco Colapinto, quien hizo historia en Miami al finalizar en la séptima posición y sumar 6 puntos cruciales para Alpine. La escudería francesa acumula 23 puntos en la temporada y se ubica en el quinto lugar del campeonato de constructores, demostrando un desempeño consistente en esta temporada.

Los fanáticos de la Fórmula 1 están ansiosos por ver cómo se desarrollará la carrera en Montreal, donde Colapinto buscará mantener su buen ritmo y consolidar su posición en el campeonato. El Circuito Gilles Villeneuve, también conocido como Circuito de Montreal, es un escenario emblemático ubicado en la Île Notre-Dame, una isla artificial en el río San Lorenzo, dentro del Parque Jean-Drapeau.

Este trazado, inaugurado en 1978, originalmente se llamaba Circuit Île Notre-Dame, pero fue rebautizado en honor al legendario piloto canadiense Gilles Villeneuve, quien ganó el Gran Premio de Canadá en 1978 y falleció trágicamente en 1982 durante la clasificación del GP de Bélgica. El circuito es famoso por su diseño desafiante, con curvas rápidas y rectas largas, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos y los aficionados.

La carrera promete ser un espectáculo, con pilotos luchando por la victoria en un escenario lleno de historia y emoción. El calendario del Gran Premio de Canadá incluye una serie de eventos previo a la carrera principal. El viernes 22 de mayo, los equipos realizarán las primeras prácticas libres, donde los pilotos tendrán la oportunidad de familiarizarse con el circuito y ajustar sus autos.

El sábado 23 de mayo se llevarán a cabo las prácticas finales y la clasificación, donde se definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. Los fanáticos podrán disfrutar de un fin de semana lleno de acción, con actividades adicionales como exhibiciones de autos clásicos, encuentros con pilotos y otras atracciones que hacen de este evento una experiencia única.

Con la presencia de Franco Colapinto y el alto nivel de competencia en la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá promete ser un fin de semana inolvidable para todos los amantes del deporte motor





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