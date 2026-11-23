El piloto argentino Franco Colapinto fue fotografiado viajando en clase económica y con casco tras sumar puntos cruciales para Alpine en Las Vegas.

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto fue fotografiado viajando en clase económica de un vuelo comercial, apenas horas después de conseguir uno de sus mejores resultados en la disciplina. La escena, que contrasta con el glamour habitual de la categoría, ocurrió después de disputar la carrera durante la madrugada del domingo. La actuación del argentino le permitió sumar 8 puntos cruciales para la escudería francesa Alpine en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario internacional.

Encuentro casual en el aeropuerto internacional

Una pasajera lo reconoció mientras hacía la fila para abordar un vuelo y decidió compartir el encuentro en redes sociales. La mujer escribió en su publicación: "Primera en mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto", destacando la sencillez del piloto argentino en medio del ambiente que suele rodear a la máxima categoría. El posteo desató cientos de reacciones entre fanáticos del automovilismo, quienes se mostraron sorprendidos por la naturalidad del corredor.

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La joven también compartió imágenes del interior del avión. En ellas se puede ver al piloto acomodando sus pertenencias en el compartimiento superior, manteniendo el casco sobre sus rodillas. Esta imagen de cotidianeidad generó un debate positivo sobre la humildad de los pilotos argentinos en comparación con las figuras globales que suelen operar bajo un nivel de ostentación mucho mayor.

El incidente con el casco y los controles de seguridad

Según relató la misma pasajera, el argentino protagonizó una situación particular durante los controles previos al embarque. El personal del aeropuerto le habría pedido que se pusiera el casco y eso generó un problema con las normas de la aerolínea en materia de equipaje de mano. La joven publicó una fotografía donde se observa a Colapinto con el casco colocado mientras revisaba sus pertenencias.

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El incidente se debió a que la tarjeta de embarque del piloto estaba guardada en un tercer equipaje. Como explicó la testigo: "Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un tercer equipaje". El episodio fue presentado con humor en las redes sociales, donde los comentarios destacaban la disposición del piloto a cumplir con las normas como cualquier pasajero más.

Un patrón de viaje discreto en la categoría

Esta escena contrasta notablemente con la imagen de lujos y privilegios que suele asociarse a la Fórmula 1, donde los pilotos de élite habitualmente viajan en jets privados o en primera clase de aerolíneas comerciales. No obstante, este tipo de situaciones no son nuevas para el corredor argentino. En julio de 2025, antes del Gran Premio de Hungría, Colapinto ya había sido reconocido durante un viaje comercial que conectaba Barcelona con Budapest.

También en esa ocasión vestía ropa deportiva y llevaba auriculares, intentando pasar inadvertido. Los pasajeros que lo reconocieron compartieron fotos en redes sociales. Las imágenes mostraban al argentino sentado en clase turista, revisando su teléfono antes del despegue. Esta consistencia en su comportamiento refuerza su conexión con la base de seguidores que aprecia su cercanía a la realidad de la gente común.

Contraste con experiencias de lujo y legado deportivo

La imagen de Colapinto en clase económica contrasta con otra experiencia que él mismo había relatado tiempo atrás. El piloto tuvo la oportunidad de viajar en un jet privado junto a Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo. Colapinto describió aquella experiencia como uno de los momentos más especiales de su vida, calificándola como una experiencia muy especial y única.

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"Lewis es un gran tipo y simplemente tuve el mejor vuelo de mi vida con él", había expresado el argentino en su momento. Ahora, tras su destacada actuación en Las Vegas, el piloto volvió a llamar la atención. Pero esta vez por una escena alejada de los lujos del automovilismo de élite, consolidando su imagen como un talentoso competidor con raíces arraigadas a la realidad cotidiana.