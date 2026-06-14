Franco Colapinto: 'Un desastre' en la clasificación del GP de Barcelona y enojo por descuido en boxes

El piloto argentino, Franco Colapinto, se mostró muy disconforme con el rendimiento en la clasificación del GP de Barcelona y calificó la actuación como 'un desastre'. Además, vivió un tenso momento con sus mecánicos en boxes, cuando uno de ellos roció su cara con hielo seco, lo que motivó su enojo.

El piloto argentino atravesó algunas complicaciones durante las prácticas y logró mejorar en la clasificación . Quedó por delante de Pierre Gasly, que largará un puesto detrás suyo en la carrera.

Por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes). La carrera del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 podrá verse en vivo en Argentina por Fox Sports y también a través de Disney+. GP de Barcelona: el enojo de Franco Colapinto por un descuido de su equipo en boxes que se volvió viral. Franco Colapinto vivió un tenso momento con sus mecánicos en boxes en el GP de Barcelona de la F1.

Cuando el piloto ingresó con su auto al box, sus mecánicos rápidamente lo asistieron, pero un descuido lo expuso a un innecesario peligro: con el objetivo de refrigerar el auto, uno de los empleados lo roció con hielo seco en su cara y motivó el enojo del piloto. Franco Colapinto se mostró muy disconforme con el rendimiento en la clasificación del GP de Barcelona y la calificó como 'un desastre'.

Trató de ir con el cuchillo entre los dientes pero el auto no hace lo que quiere. El pilarense de 22 años se mostró muy frustrado luego de la actuación en la qualy: 'Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre y Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1





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