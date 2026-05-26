Franco Colapinto sorprende en la Fórmula 1: lideró el ranking oficial tras el GP de Canadá

El joven piloto argentino Franco Colapinto sorprendió en la Fórmula 1 al liderar el ranking oficial tras el GP de Canadá. Aunque tuvo un problema eléctrico que le impidió participar en la práctica libre del viernes, su sólida carrera y los abandonos de varios competidores le permitieron alcanzar su mejor ubicación histórica en la máxima categoría y sumar ocho puntos para la escudería francesa.

Franco Colapinto deslumbró en la Fórmula 1 : el sorprendente ranking oficial que lideró tras el GP de Canadá (foto: Reuters) no solo le permitió sumar ocho puntos para la escudería francesa, sino también alcanzar el primer puesto en uno de los rankings que elabora la máxima categoría tras cada fecha.

Había largado décimo y, gracias a una sólida carrera y a los abandonos de varios competidores, consiguió su mejor ubicación histórica en la máxima categoría, en una prueba que tuvo como ganador a Max Verstappen. El jurado encargado de confeccionar el ranking destacó el desempeño del joven argentino, que logró exprimir al máximo su Alpine A526, y le otorgó una puntuación de 10, lo que le permitió alcanzar el primer puesto en el ranking.

Aunque el problema eléctrico que le impidió participar de la práctica libre del viernes frenó al argentino, su desempeño sorprendió al jurado y le permitió sumar puntos en la clasificación general del Power Rankings, donde se mantiene en el tercer puesto





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