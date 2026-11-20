El piloto argentino Franco Colapinto evitó el muro tras un aquaplaning en Las Vegas. La F1 regresa con la carrera del 22 de noviembre.

El piloto argentino Franco Colapinto enfrentó un momento de alta tensión durante la sesión de práctica libre número uno (P1) en el Gran Premio de Las Vegas. Mientras completaba su única vuelta de instalación, el monoplaza experimentó un significativo aquaplaning que puso en riesgo la integridad del vehículo y la seguridad del conductor.

Ante la pérdida de adherencia, Colapinto demostró una capacidad de reacción excepcional para evitar impactar contra el muro de contención. Esta maniobra de emergencia permitió que el argentino concluyera la sesión y se ubicara en la posición 17° de la tabla de tiempos, demostrando resiliencia técnica bajo presión.

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Mecánica del incidente y la vuelta de instalación

La secuencia del incidente ocurrió cuando el piloto ya había iniciado su salida a pista, un momento crítico dado que restaba apenas un minuto para el cierre oficial de la sesión. En condiciones normales, esta etapa final de la práctica libre suele utilizarse para ajustar configuraciones, pero la falla mecánica debido al agua en el asfalto interrumpió el flujo habitual del entrenamiento.

El fenómeno de aquaplaning ocurrió porque las llantas no pudieron evacuar la suficiente cantidad de agua, perdiendo contacto con la superficie del circuito. Franco Colapinto utilizó su habilidad al volante para corregir el desvío a última hora, evitando daños mayores en la unidad motriz o en la estructura del chasis, lo que garantiza que su material esté listo para las etapas siguientes.

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Contexto del Gran Premio y horarios en Argentina

El escenario de esta competencia es el circuito urbano de Las Vegas, reconocido mundialmente por sus largas rectas y su particular estética nocturna. La diferencia horaria entre Estados Unidos y Argentina impone un horario desafiante para los aficionados locales, ya que la carrera se disputará durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en territorio argentino.

Esta fecha marca el regreso de la máxima categoría del automovilismo a las calles de la ciudad estadounidense. El evento representa una de las últimas oportunidades estratégicas para los equipos y pilotos antes del cierre del campeonato, aumentando la relevancia de cada punto que se consiga en este fin de semana de competición.

Detalles logísticos del evento

La competencia principal está estructurada para una extensión de 50 vueltas por el trazado. Esta duración establecida exige un manejo eficiente de los neumáticos y el combustible, factores que se decidieron parcialmente durante las sesiones de práctica previas a la carrera oficial del domingo.

Impacto en el campeonato y perspectivas finales

Para Franco Colapinto, terminar la sesión con el monoplaza intacto es fundamental para abordar la clasificación y la carrera. La posición 17° obtenida sirve como referencia inicial, pero la habilidad demostrada en la evasión del muro podría influir positivamente en la confianza del piloto para las próximas salidas a pista.

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El fin de semana en Las Vegas se perfila como un test crucial para el rendimiento de los equipos en condiciones de pista húmeda o con residuos. La capacidad de adaptación técnica que mostró Colapinto podría ser un indicador clave de su preparación para los desafíos que se avecinan al final de la temporada de Fórmula 1.