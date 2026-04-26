Franco Colapinto se prepara para el Road Show con un regalo de lujo y sabor argentino

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, disfrutó de un asado y una botella de vino valuada en más de 200 mil pesos en la Estancia Vigil, en la previa del Road Show que traerá la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Franco Colapinto , el joven y talentoso piloto argentino que compite en la Fórmula 1 , disfrutó de una jornada verdaderamente argentina en la Estancia Vigil , preparándose para el esperado Road Show que traerá la emoción de la máxima categoría del automovilismo a las calles de Buenos Aires este domingo.

La jornada estuvo marcada por la buena comida, el vino de alta calidad y la calidez de la hospitalidad argentina, brindándole a Colapinto un momento de relajación y conexión con sus raíces antes del gran evento. El piloto, que representa al equipo Alpine, fue recibido con los brazos abiertos por Alejandro Vigil, reconocido enólogo y dueño de la Estancia, quien le ofreció un regalo excepcional: una botella de vino Catena Zapata Malbec Argentino Magnum 2020, una joya enológica mendocina valuada en más de 200 mil pesos.

Este gesto simboliza el orgullo argentino por su representante en la Fórmula 1 y el deseo de celebrar sus logros y su inminente presentación en el país. La botella, disponible en plataformas de comercio electrónico a un precio de $236.500, es un testimonio de la excelencia vitivinícola argentina y un regalo que sin duda será apreciado por Colapinto.

El enólogo Vigil expresó su alegría en redes sociales, destacando la importancia de la visita del piloto y agradeciendo su presencia en la Estancia. La imagen de Colapinto posando con la botella de vino, con una sonrisa radiante, se ha viralizado rápidamente, generando aún más entusiasmo entre sus seguidores y los amantes del automovilismo.

La actividad de Colapinto en Buenos Aires ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos del automovilismo, quienes han seguido de cerca cada uno de sus movimientos en la ciudad. La expectativa por el Road Show de este domingo en Palermo es enorme, y la presencia del piloto argentino ha intensificado aún más la emoción.

Desde la escudería Alpine, se mostraron entusiasmados con la jornada de Colapinto, destacando la importancia de celebrar los momentos previos a un evento tan significativo. Publicaron un carrusel de fotos en sus redes sociales, mostrando la buena comida, la buena compañía y el ambiente festivo que rodeó la reunión en la Estancia Vigil.

“Buena comida, buena compañía. Nos reunimos para celebrar lo que está por venir este fin de semana”, indicaron, transmitiendo la energía positiva que impulsa al equipo y al piloto. La anticipación es palpable, y Alpine expresó su impaciencia por el evento: “No podemos esperar a que llegue mañana”.

La visita de Colapinto no solo representa una oportunidad para que los fanáticos argentinos se conecten con su ídolo, sino también una plataforma para promover el deporte motor y la cultura automovilística en el país. El Road Show promete ser un espectáculo inolvidable, con la exhibición de los monoplazas de Fórmula 1 en las calles de Palermo, ofreciendo a los asistentes una experiencia única y emocionante.

El impacto de la visita de Franco Colapinto se extiende más allá del ámbito deportivo, generando un interés mediático considerable y fortaleciendo la imagen de Argentina como un país apasionado por el automovilismo. La cobertura de los medios de comunicación ha sido extensa, destacando la trayectoria del piloto, su participación en la Fórmula 1 y su compromiso con su país.

Además de la preparación para el Road Show, Colapinto ha aprovechado su tiempo en Buenos Aires para disfrutar de la compañía de su nueva novia, una actriz argentina, lo que ha generado aún más atención mediática. Las fotos de la pareja han circulado en las redes sociales, mostrando su complicidad y su disfrute de la ciudad.

La presencia de Colapinto en Buenos Aires no solo es un evento deportivo, sino también un fenómeno social que une a los fanáticos, promueve el turismo y fortalece el orgullo nacional. El Road Show de este domingo en Palermo será un momento culminante, un evento que marcará un hito en la historia del automovilismo argentino y que dejará un legado duradero en la memoria de los aficionados.

La expectativa es máxima, y la ciudad se prepara para recibir a su héroe con los brazos abiertos, celebrando su talento, su pasión y su compromiso con el deporte motor





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