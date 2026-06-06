Franco Colapinto se lamenta por los bloqueos en su Alpine y partirá 14° en Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco, donde no pudo evitar los constantes bloqueos en los frenos y la indocilidad de su monoplaza en las curvas lentas. A pesar de mejorar su rendimiento en las tres sesiones de práctica, el argentino no pudo ingresar en la instancia decisiva (la Q3) y partirá desde el puesto 14 en la carrera del domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró decepcionado tras la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, donde partirá desde el puesto 14. A pesar de haber mejorado su rendimiento en las tres sesiones de práctica, el argentino no pudo evitar los constantes bloqueos en los frenos y la indocilidad de su monoplaza en las curvas lentas del segundo sector.

Colapinto estuvo a punto de ingresar en la instancia decisiva (la Q3), pero quedó a apenas dos décimas de segundo de lograrlo. No obstante, el piloto argentino manifestó que trabajará para estar mejor en la carrera y volver a mostrar un buen rendimiento en la próxima carrera en Barcelona. En la clasificación, Colapinto no pudo mostrarse competitivo en ninguno de los días, lo que hacía presagiar que podía incluso quedarse afuera de la Q2.

Sin embargo, un accidente de otro piloto a mitad de la primera tanda de clasificación terminó favoreciéndolo. La telemetría indica que el argentino mejoró tanto en el primer sector como en el tercero, pero en el segundo sector, donde están las curvas más lentas, el Alpine pierde adherencia y se hace mucho más difícil de manejar. En su mejor vuelta, Colapinto hizo 35s010ms, y fue medio segundo más lento que su compañero de equipo.

En un circuito trabado como el de Mónaco, la diferencia en el segundo sector fue la razón por la que el francés Pierre Gasly largará desde el puesto 9, mientras que Colapinto lo hará desde el puesto 14. Colapinto también habló sobre sus sensaciones con el auto y la diferencia con su compañero de equipo después de la clasificación, manifestando que fue un fin de semana difícil y que no terminó de hacer clic con el auto





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franco Colapinto Alpine Gran Premio De Mónaco Fórmula 1 Bloqueos Frenos Curvas Lentas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colapinto admitió problemas con el Alpine tras un viernes complicado: “No se siente bien”El piloto argentino reconoció que el rendimiento del monoplaza estuvo lejos de lo esperado durante las prácticas libres. Además, se tomó con humor el golpe que sufrió contra las defensas.

Read more »

Crítica inesperada de un italiano a Franco Colapinto tras su mejora en la F1Un piloto italiano destacó la evolución del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, atribuyéndola a su adaptación al equipo y a una mayor concentración, aunque también reconoció que aún hay margen de mejora y que el coche necesita desarrollo. Además, se menciona la actuación de otros pilotos argentinos en las categorías menores en Mónaco.

Read more »

A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de MónacoEl pilarense Colapinto vuelve a subirse a su Alpine para enfrentar un nuevo desafío en la Fórmula 1. Conocé los días, horarios y cómo verlo en vivo.

Read more »

Franco Colapinto busca remontar en la clasificación del GP de Mónaco tras un complicado inicioEl piloto argentino de Alpine completó las dos primeras sesiones de práctica en el puesto 15 y protagonizó un choque sin consecuencias graves contra un muro. Colapinto afronta con confianza la tercera práctica libre y la clasificación, con el objetivo de mejorar y pelear por puntos en el emblemático circuito monegasco.

Read more »