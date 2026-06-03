Franco Colapinto recibe el apoyo de la F1 y se reúne con Briatore antes del GP de Mónaco

El piloto argentino fue destacado por la categoría en redes sociales y tuvo un encuentro con el asesor ejecutivo de Alpine en la previa a la carrera en el Principado, donde buscará mejorar sus resultados.

El piloto argentino Franco Colapinto se encuentra en Mónaco para disputar una nueva carrera del calendario de la Fórmula 1, y su presencia ha generado atención tanto dentro como fuera de la pista.

La cuenta oficial de la máxima categoría dedicó una publicación en Instagram para alentarlo de cara al Gran Premio, destacando sus resultados en las cinco carreras que ha disputado hasta ahora en la temporada. En la publicación, la F1 incluyó un gráfico con su rendimiento y varias imágenes que muestran al piloto en diferentes momentos, desde compitiendo hasta celebrando, junto a figuras como Lionel Messi y en una foto íntima con su pareja, la actriz Mai Reficco.

Este reconocimiento subraya el crecimiento y la visibilidad que Colapinto ha alcanzado en su primer año completo en la élite del automovilismo. Paralelamente, Colapinto tuvo un encuentro con Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo Alpine, en los días previos a la carrera. Briatore publicó una foto junto al argentino en Mónaco, aunque el contexto no estuvo directamente relacionado con la competición sino con la entrega de un nuevo auto de la marca Alpine, el modelo A390.

El empresario italiano mostró su entusiasmo por recibir el vehículo antes del Gran Premio y compartió la imagen con Colapinto, lo que sugiere una cercanía entre el piloto y la estructura del equipo francés. Este tipo de interacciones públicas alimentan los rumores sobre el futuro de Colapinto, especialmente en un año donde su rendimiento ha mostrado altibajos pero también momentos destacados.

El 2026 ha sido una montaña rusa para el piloto argentino, con dos picos importantes en mayo cuando logró sus mejores resultados históricos en la categoría. Esos momentos de éxito contrastan con la inconsistencia general que ha marcado su campaña, algo común en un debutante en un equipo como Alpine que lucha por posiciones intermedias.

La reunión con Briatore, figura influyente en el mundo de la F1 y con contactos en varios equipos, podría interpretarse como un gesto de apoyo o como parte de negociaciones futuras. Mientras tanto, la F1 aprovecha la popularidad creciente de Colapinto en mercados como Latinoamérica para promocionar la categoría, y su vínculo con Messi es un ejemplo de cómo el piloto traspasa las fronteras del deporte motor.

El Gran Premio de Mónaco, uno de los eventos más emblemáticos del calendario, será una nueva oportunidad para que Colapinto demuestre su talento en un circuito donde la estrategia y la precisión son claves





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