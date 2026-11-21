Franco Colapinto lidera para Alpine en la práctica 3 del GP de Las Vegas. El argentino fue quinto, superando a Hamilton y Verstappen con un tiempo sólido.

El piloto argentino Franco Colapinto, que compite para el equipo Alpine en la Fórmula 1, consolidó una actuación destacada durante la tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas. El joven de Pilar registró un tiempo de 1:35.198, posicionándose en la quinta colocación general de la tanda celebrada bajo condiciones de pista completamente seca.

Rendimiento de Colapinto y posición en la grilla

La actuación de Colapinto en esta tercera práctica libre representa un avance significativo respecto a los ensayos anteriores, donde la inclemencia del clima en Nevada impidió obtener registros competitivos. Durante la segunda sesión, marcada por una pista húmeda, el argentino logró el noveno puesto con un tiempo de 1:49.229, mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó en la segunda posición.

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En esta tercera tanda, Colapinto completó 29 vueltas al circuito, demostrando un ritmo consistente y confianza en las largas rectas características del trazado urbano de Las Vegas. Su marca de 1:35.198 le permitió superar a su compañero Pierre Gasly, quien cerró la ronda con un tiempo de 1:35.443, ocupando así la novena posición general con una diferencia de casi un cuarto de segundo.

Dominio de Mercedes y rivalidad en la punta

La sesión estuvo dominada por el equipo Mercedes, que impuso un ritmo superior en la pista seca. El británico Lando Norris lideró la clasificación general con una vuelta de 1:34.041, marcando la referencia a vencer para el resto del pelotón. El segundo puesto en la tanda general correspondió a su compañero de equipo, George Russell.

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Un momento de alta tensión durante la sesión fue un roce entre el piloto británico de Mercedes, Lando Norris, y el líder del campeonato, Max Verstappen. El incidente ocurrió en la recta final, pero no alteró la estructura de la clasificación. A pesar del fuerte ritmo de los Mercedes, Colapinto logró situarse por delante de grandes figuras del circuito, incluyendo a Lewis Hamilton y Max Verstappen en la progresión de tiempos de los últimos minutos.

Desafíos técnicos del circuito de Las Vegas

El autódromo que aloja la cita de la Fórmula 1 posee una extensión de 6,201 kilómetros y cuenta con 17 curvas, presentando un perfil técnico que exige precisión extrema. En este escenario, la velocidad punta en las rectas y la temperatura de los neumáticos resultan factores determinantes para lograr un giro competitivo y gestionar el desgaste de los compuestos.

La experiencia de Colapinto en las sesiones con clima adverso y la adaptación a las condiciones actuales de pista seca evidencian la capacidad de evolución del piloto argentino. La pista seca permitió explotar al máximo el potencial aerodinámico del monoplaza Alpine, algo que fue más complejo en las sesiones previas donde la visibilidad y el agarre eran limitados.

Proyección hacia la clasificación y Q3

El quinto lugar obtenido por Franco Colapinto en la tercera práctica libre eleva las expectativas del equipo Alpine y del piloto sobre su desempeño en la sesión de clasificación. Esta posición intermedia sugiere que Colapinto tiene herramientas concretas para acceder a la tercera fase de clasificación (Q3), lo cual aseguraría una grilla de salida competitiva para la carrera del fin de semana.

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La estructura del fin de semana en Las Vegas continúa con esta dinámica de ajustes y evoluciones mecánicas. El equipo deberá trabajar en la optimización de la suspensión y el equilibrio del coche para mantener este ritmo en las vueltas individuales de alta velocidad que definirán las posiciones de salida. El objetivo claro para Colapinto es replicar esta consistencia y superar las marcas establecidas por los líderes de los equipos en las rondas de eliminación.