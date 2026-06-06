Franco Colapinto: problemas de feeling con el auto en Mónaco y clasificación complicada

El piloto argentino Franco Colapinto no logró avanzar a la Q3 en el Gran Premio de Mónaco y explicó las dificultades que encontró con el comportamiento del monoplaza en las curvas lentas, a pesar de quedar cerca del corte.

El piloto argentino Franco Colapinto , de 22 años, se refirió a las dificultades que enfrentó durante el fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, donde no logró clasificar para la Q3.

Colapinto expresó: Cuando no te sentís bien con el auto te cuesta mucho tiempo. En las curvas lentas me está costando, se bloquea mucho el auto de adelante, es una rara desconexión y no le estoy pudiendo encontrar la vuelta. A pesar de estos problemas, destacó que estuvo muy cerca de acceder a la Q3, quedando a dos o tres décimas, lo cual consideró positivo.

El piloto argentino, que compite en su temporada de debut en la Fórmula 1, reconoció que el feeling con el monoplaza no fue el ideal durante las sesiones en el principado. En la segunda clasificación, su desempeño no fue malo, pero insuficiente para avanzar. Kimi Antonelli, el italiano revelación de la temporada, logró la pole position y partirá desde el primer lugar. Antonelli, quien viene de ganar las últimas cuatro carreras, demostró un ritmo formidable en el circuito monegasco.

El podio teórico lo completan el neerlandés Max Verstappen, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero. Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, sí pudo acceder a la Q3, lo que genera un contraste en los resultados del equipo. El Gran Premio de Mónaco se disputará este domingo en las calles de Montecarlo, con una longitud de 78 vueltas sobre el trazado de 3.312 kilómetros, totalizando 258.336 kilómetros.

La carrera es conocida por su dificultad para adelantar y su exigencia técnica. Colapinto buscará remontar desde su posición en la parrilla, mientras que Antonelli intentará consolidar su racha ganadora. La lluvia, que hizo acto de presencia en los entrenamientos, podría ser un factor adicional en la estrategia. Los aficionados esperan una emocionante jornada en uno de los circuitos más icónicos del calendario





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