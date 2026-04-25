Franco Colapinto: Preparativos Finales y un Encuentro Exclusivo Antes de la Exhibición en Palermo

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para su exhibición en Palermo, disfrutando de un encuentro con el enólogo Alejandro Vigil en Estancia Vigil. Detalles del evento, horarios y la expectativa generada en la ciudad.

La ciudad de Buenos Aires se encuentra sumida en una gran expectativa ante la inminente exhibición automovilística protagonizada por el joven piloto argentino Franco Colapinto este domingo.

En la previa de este evento que promete reunir a cerca de medio millón de personas, Colapinto disfrutó de un relajado sábado en la exclusiva Estancia Vigil, una bodega de renombre ubicada en Los Cardales, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue organizado por el reconocido enólogo y empresario Alejandro Vigil, quien extendió una invitación que el piloto aceptó con entusiasmo.

La tarde transcurrió entre un delicioso asado, exquisitos vinos y el agradable sol de la región. Alejandro Vigil, al conversar con el diario Clarín, describió la invitación como un gesto espontáneo: 'Lo invitamos y vino'. Durante la jornada, Colapinto tuvo la oportunidad de degustar una selección de vinos de las prestigiosas bodegas Catena y Enemigo, compartiendo una mesa repleta de comensales.

Como muestra de afecto y admiración, Vigil le obsequió al piloto una botella doble Mágnum de Malbec Argentino, una edición especial que representa la excelencia de la vitivinicultura nacional. Este regalo, con un valor de mercado de 400 mil pesos, es un testimonio del reconocimiento a la trayectoria y el talento de Colapinto.

Las imágenes capturadas durante el encuentro muestran al piloto, vestido de manera casual con una chomba tejida verde y pantalones marrones, sosteniendo con orgullo la imponente botella de vino. La visita de Colapinto a Estancia Vigil no solo fue un momento de esparcimiento, sino también una oportunidad para celebrar la pasión argentina por el automovilismo y el vino.

En cuanto a la exhibición en Palermo, todo está listo para recibir a Colapinto y a la multitud de fanáticos que se espera asistan. El evento, denominado Road Show to BA 2026, dará inicio poco después de las 11 de la mañana, aunque las vallas se abrirán a las 8:30 para permitir el ingreso del público. El circuito se extenderá desde Dorrego hasta Casares por la avenida Libertador, y luego continuará hasta Figueroa Alcorta por la avenida Sarmiento.

La programación incluye una serie de actividades y espectáculos que complementarán las demostraciones en pista. La Orquesta Sinfónica de la Ciudad abrirá el evento a las 11, seguida por una entrevista a Colapinto conducida por el periodista Juan Fossaroli. La reconocida cantante Soledad Pastorutti ofrecerá un show musical a las 11:50, preparando el terreno para el momento más esperado: la primera salida a pista de Colapinto a bordo del Lotus E20 a las 12:45.

Posteriormente, el artista cordobés Luck Ra brindará un espectáculo a las 13:55, y a las 14:30 se realizará una salida especial con la histórica “Flecha de Plata”, el icónico auto con el que Juan Manuel Fangio alcanzó la gloria. La jornada culminará a las 15:55 con un recorrido de despedida de Colapinto en un autobús descapotable, agradeciendo el apoyo del público.

Cada salida a pista tendrá una duración aproximada de 20 minutos, incluyendo maniobras y giros espectaculares en diferentes puntos del circuito. La organización ha previsto un despliegue de seguridad y logística para garantizar el desarrollo exitoso del evento y la comodidad de los asistentes





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