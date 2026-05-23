Franco Colapinto no pudo completar la práctica, pero se recuperó en la clasificación de la Sprint en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Los resultados para la carrera Sprint y clasificación para la carrera principal

El piloto argentino necesitó un cambio de la batería en el monoplázacomo se esperaba, y luego rápidamente recuperó para pasar a la clasificación para la carrera principal del domingo. Por lo tanto, Franco Colapinto quedó en la última posición en la clasificación para la carrera Sprint. La genuina reacción del piloto colombo en el lugar en nại de ser noticia.

El argentino no pudo completar la única práctica, pero se recuperó en la clasificación del primer evento importante que correrá este sábado. Tras el cambio de batería en el monoplázacomeparará a la clasificación para la carrera principal del domingo.

Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La genuina reacción de Franco Colapinto tras la clasificación Sprint en el GP de Canadá de la Fórmula 1. (Foto: AlpineF1Team/IG) (Video: ESPN). El piloto argentino necesitó el cambio del motor de su auto y no fue un dato que pasó desapercibido.

Por eso, Colapinto volvió a demostrar toda su calidad con una increíble vuelta para pasar a Q2 sin praticamente girarla Circuito de Montreal. Sin embargo, no le alcanzó para meterse entre los 10 primeros de la jornada.

"Una tarde complicada": el mensaje de Alpine tras la clasificación Sprint de Colapinto y Gasly en Canadá. El mensaje de Alpine para Colapinto y Gasly luego de la clasificación Sprint del GP de Canadá de la F1. (Foto: Reuters). Franco Colapinto largará 13° y su compañero Pierre Gasly 19\/.





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