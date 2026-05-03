Franco Colapinto logra su mejor resultado en la Fórmula 1 con un octavo puesto en el GP de Miami

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al terminar en el octavo lugar en el Gran Premio de Miami. Tras una destacada clasificación y una carrera llena de emociones, Colapinto sumó sus primeros puntos de la temporada y agradeció el esfuerzo del equipo por las mejoras en el monoplaza. Ahora, el joven piloto se prepara para el próximo desafío en el GP de Canadá.

Franco Colapinto culminó un fin de semana excepcional en el Gran Premio de Miami, consolidando su mejor actuación en la Fórmula 1 hasta la fecha.

El piloto argentino demostró un desempeño destacable durante la clasificación, logrando una posición inicial que le permitió luchar por los puntos en la carrera. Finalmente, cruzó la meta en el octavo puesto, un resultado que representa un hito en su corta pero prometedora trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras la competencia, Colapinto compartió sus primeras impresiones con los medios, expresando su satisfacción por el resultado y la notable mejora en el rendimiento del equipo durante todo el fin de semana.

'Estoy muy contento con el resultado y, obviamente, con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo. También estoy muy feliz con los puntos', declaró el joven piloto, quien no ocultó su entusiasmo por haber sumado su primera puntuación en la temporada.

Además, el argentino quiso agradecer el esfuerzo del equipo y de sus mecánicos, quienes trabajaron incansablemente para implementar mejoras en el monoplaza, incluyendo un nuevo chasis que ha contribuido a su mayor competitividad.

'Estoy agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Al final fue un paquete muy grande que me ayuda a estar más competitivo. Estoy muy feliz de haber encontrado el rumbo', añadió Colapinto, quien se mostró optimista sobre el futuro del proyecto.

Sin embargo, el piloto también reveló un problema técnico que afectó su desempeño al inicio de la carrera.

'Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Perdí varios puestos que pude recuperar en la curva 1, decidiendo bien, haciendo unas buenas primeras curvas, así que estoy contento con eso', explicó. A pesar de este contratiempo, Colapinto logró remontar posiciones y consolidar su octavo lugar, demostrando una vez más su habilidad y determinación en la pista.

Ahora, el piloto de Alpine tendrá unas semanas de descanso antes de enfrentar el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles-Villeneuve entre el 22 y el 24 de mayo. Este evento marcará el regreso a la acción para Colapinto, quien buscará mantener la buena racha y seguir sumando puntos en su camino hacia el consolidamiento en la Fórmula 1.

Los horarios de la competencia en Canadá corresponden a la zona horaria de Argentina, con la carrera principal programada para el domingo 24 de mayo





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