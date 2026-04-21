Franco Colapinto llevará la emoción de la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto realizará una exhibición histórica de Fórmula 1 en las calles del barrio de Palermo, Buenos Aires, tras intensos trabajos de preparación urbana.

El mundo del automovilismo se prepara para un evento histórico que paralizará el corazón de Buenos Aires . Franco Colapinto , el joven piloto argentino que ha despertado la pasión de todo un país, protagonizará una exhibición de Fórmula 1 sin precedentes en las emblemáticas calles de Palermo el próximo domingo 26 de abril.

Tras la reciente cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, el calendario del Gran Circo sufrió modificaciones inesperadas, brindando una oportunidad única para que el deportista nacido en Pilar pueda reencontrarse con su gente en un entorno espectacular antes de retomar su intensa actividad competitiva en la máxima categoría del automovilismo mundial. La organización del evento ha dispuesto un trazado urbano de 2,9 kilómetros diseñado meticulosamente para garantizar la seguridad tanto del piloto como de los miles de espectadores que se esperan en el lugar. El circuito recorrerá tramos estratégicos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, extendiéndose desde el majestuoso Monumento a los Españoles hasta las intersecciones con las avenidas Casares y Bullrich. Para asegurar que el monoplaza pueda alcanzar velocidades importantes sin riesgo alguno, el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con diversas empresas constructoras, ha llevado a cabo jornadas de trabajo nocturnas intensivas, logrando un reasfaltado impecable que elimina irregularidades y baches de la carpeta asfáltica. El monoplaza que surcará el asfalto porteño será el icónico Lotus E20 del año 2012, una pieza de ingeniería que será adaptada para lucir la livery actual del equipo Alpine, permitiendo a los fanáticos vivir de cerca la estética contemporánea de la escudería en un chasis con historia dentro de la disciplina. Este despliegue técnico no solo marca el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a Buenos Aires tras catorce años de ausencia, superando la última exhibición realizada por Daniel Ricciardo con Red Bull en 2012, sino que representa un gesto de gratitud profundamente personal para Colapinto. El piloto ha expresado que este evento es su manera de devolver el inmenso apoyo y cariño que ha recibido desde sus inicios en el karting. Cada mensaje en redes sociales, cada bandera argentina flameando en los circuitos internacionales y cada aliento constante han sido el motor que lo impulsa a superar los desafíos de una carrera tan exigente. La jornada del domingo 26 de abril, que dará inicio formalmente a las 11:00 horas, promete convertirse en una celebración de la cultura automovilística argentina, congregando a familias y fanáticos que han agotado las entradas de las tribunas en cuestión de minutos, aunque se ha previsto una amplia zona de acceso gratuito en los alrededores del circuito para asegurar que nadie se pierda la emoción del rugido de los motores





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