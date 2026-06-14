Franco Colapinto lidera la remontada de Alpine y culmina en el octavo puesto en Barcelona

Franco Colapinto partió desde el puesto 13 y, tras cambiar a neumáticos duros, remontó hasta el octavo lugar, pese a una sanción de 10 segundos por infracción bajo bandera amarilla, consolidando una actuación sobresaliente para Alpine en el GP de Cataluña.

El piloto argentino que corre para Alpine protagonizó una de las actuaciones más destacadas del Gran Premio de Cataluña, logrando una remontada que le permitió terminar entre los diez primeros a pesar de los inconvenientes que surgieron a lo largo de la carrera.

Salió de la parrilla desde la decimotercera posición y, tras una gran puesta en marcha, aprovechó al máximo el agarre de los neumáticos blandos de compuesto. En la séptima vuelta el Red Bull de Isack Hadjar dejó al descubierto la diferencia de ritmo entre los monoplazas, superando al argentino y relegándolo al duodécimo puesto.

Una degradación prematura de los neumáticos blandos obligó a Franco Colapinto a entrar a pits en la vuelta trece, cambiando al compuesto duro y regresando a la pista en el puesto diecinueve. A partir de ese momento, el piloto pilarense empezó una impresionante recuperación: en la vuelta veintinueve ya reducía la brecha con Pierre Gasly a menos de dos segundos, y a los sesenta minutos de la carrera ya ocupaba la décima posición, manteniendo a Liam Lawson a 1,7 segundos por detrás





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Alpine Franco Colapinto Gran Premio De Cataluña Fórmula 1 Remontada

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