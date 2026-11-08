Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto partirá desde el 15° puesto en Interlagos tras una clasificación bajo la lluvia. El piloto de Alpine buscará llegar a la zona de puntos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, largará desde el 15° puesto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, en San Pablo. La posición de partida surge de una clasificación complicada por la lluvia y de una serie de penalizaciones que beneficiaron al argentino en la largada.

El objetivo de Colapinto para la carrera es claro: ganar posiciones desde el fondo de la parrilla y llevar a su Alpine a la zona de puntos. La carrera se corre el domingo, y el seguimiento completo del minuto a minuto aparece en el sitio de Olé.

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Clasificación bajo la lluvia: Colapinto y Gasly quedaron eliminados en la Q1

Franco Colapinto quedó 17° en la clasificación y Pierre Gasly, también de Alpine, terminó 18°, ambos eliminados en la Q1. La sesión tuvo un comienzo caótico por el agua y terminó rápido para los dos pilotos del equipo francés.

Pese a la eliminación, Colapinto y Gasly ganaron dos puestos cada uno en la largada gracias a una serie de penalizaciones aplicadas a otros pilotos. Por ese motivo, el argentino partirá desde el 15° lugar, una posición que le deja margen para avanzar durante la carrera.

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El poleman del Gran Premio de Brasil fue Lando Norris, de McLaren, que encabezará la parrilla. Para Colapinto, el desafío será remontar desde atrás con un auto que necesita una carrera casi perfecta para sumar puntos.

Interlagos: un circuito técnico que exige equilibrio a los pilotos

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4,309 kilómetros y se recorre en sentido antihorario. El trazado combina curvas lentas, sectores técnicos y rectas que permiten los sobrepasos, lo que lo convierte en uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.

Los desniveles de la pista representan un desafío particular para los pilotos. Deben encontrar un equilibrio entre la velocidad en las rectas y la tracción en las curvas más cerradas, un aspecto que cobra más importancia cuando la pista está mojada.

Para un piloto que parte desde el 15° puesto, las rectas que permiten sobrepasos y los sectores técnicos son las zonas donde se definen las posiciones. La gestión de la tracción en las curvas lentas será clave para intentar llegar a la zona de puntos.

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Dónde ver el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Argentina

Toda la actividad de la 20ª fecha de la Fórmula 1 2026 se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium. Ambas plataformas transmitirán las sesiones del fin de semana en Interlagos.

Quienes quieran seguir la jornada en detalle pueden acompañar el minuto a minuto de Olé, que cubre la actuación de Franco Colapinto durante todo el fin de semana del Gran Premio de Brasil.