Franco Colapinto finaliza décimo en el Sprint de Miami 2026 y confirma su relación con Maia Reficco

El piloto argentino Franco Colapinto cerró en la décima posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026, mientras que Lando Norris se impuso para McLaren. Además, Colapinto y Maia Reficco confirmaron oficialmente su relación en el paddock, generando gran impacto. También se resurgió la historia de la pelea entre Ángela Torres y Reficco.

El piloto argentino Franco Colapinto culminó en la décima posición (P10) en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026, un resultado que lo dejó fuera de la zona de puntos en este formato.

A pesar de haber logrado un histórico octavo puesto en la clasificación, Colapinto no pudo mantenerse en las posiciones de premio debido a un toque con Max Verstappen al inicio de la carrera, que lo relegó al noveno lugar. En las últimas vueltas, fue superado por Isack Hadjar, cerrando así una competencia en la que el argentino no pudo sumar unidades.

Mientras tanto, el británico Lando Norris se impuso en la carrera Sprint para McLaren, consolidando su dominio en Miami con una victoria que se suma a sus triunfos en la carrera principal de 2024 y en el sprint de 2025. Norris, que partió desde la pole position, lideró un 1-2 para su equipo junto a su compañero Oscar Piastri, demostrando una vez más su consistencia en el circuito estadounidense.

En el ámbito personal, Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco confirmaron oficialmente su relación en el paddock del Gran Premio de Miami 2026. Tras meses de especulaciones, la pareja fue fotografiada besándose y caminando de la mano en el circuito, luego de que el piloto lograra el octavo puesto en la clasificación para la carrera Sprint.

El equipo Alpine incluso compartió un video en sus redes sociales validando el vínculo, lo que generó un gran impacto en el paddock y entre los seguidores argentinos. Aunque ya se habían visto juntos en eventos previos en Buenos Aires, el paddock de Miami fue el escenario del primer beso público compartido por fuentes oficiales del equipo.

Reficco acompañó a Franco durante todo el fin de semana en Estados Unidos, incluso llegando al circuito junto a él mientras el piloto llevaba el tradicional mate. Por otro lado, el mundo del espectáculo resurgió con una historia que marcó el quiebre definitivo entre Ángela Torres y Maia Reficco, hoy en el centro de la escena por su relación con Franco Colapinto.

Fue la propia Ángela quien, en distintas entrevistas, recordó el episodio que terminó con una amistad que parecía sólida. Todo ocurrió en una salida nocturna, en la que ambas compartían un mismo círculo y confianza.

Sin embargo, lo que parecía una noche más terminó en una situación que la actriz definió como 'horrible'. Según relató, ella tenía un interés amoroso claro y Maia estaba al tanto. Pero en un momento de la noche, todo cambió: vio a su entonces amiga besándose con ese chico frente a ella y, poco después, yéndose juntos. El impacto fue inmediato y, para Torres, determinante.

La actriz no dudó en calificar lo ocurrido como una traición. Explicó que estaba muy enganchada emocionalmente y que lo más doloroso fue que Maia conocía perfectamente la situación. Ese gesto fue suficiente para tomar una decisión tajante: cortar el vínculo por completo. Con el paso de los años, el conflicto bajó en intensidad mediática, pero no hubo reconciliación.

Si bien Ángela adoptó una postura más diplomática en público y llegó a desearle lo mejor, dejó en claro que la relación no tuvo vuelta atrás. Así, una historia que comenzó como una amistad cercana terminó convertida en una ruptura definitiva, marcada por un episodio que, según sus propias palabras, no tuvo perdón





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