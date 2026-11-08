Franco Colapinto finaliza 15º en clasificación del GP de Brasil por lluvia

Franco Colapinto terminó en la posición 15 del Gran Premio de Brasil tras ser penalizado. La lluvia detuvo la clasificación y afectó a los pilotos.

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en la decimoquinta posición en la clasificación del Gran Premio de Brasil disputado en el circuito de Interlagos. El conductor de 23 años no pudo superar las dificultades en la pista mojada y se despidió rápidamente de las fases finales de la sesión. Este resultado representa un desafío para el piloto pilarense, quien busca recuperar el buen fin de semana anterior.

Antes de llegar a la cita brasileña, Colapinto había finalizado octavo en la pista en la última carrera. Sin embargo, una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder hasta la posición 15 en esa instancia previa. Ahora, deberá enfrentar esta fecha con la presión adicional de correr ante su gente, ya que la mayoría de los espectadores en el país vecino son argentinos que lo apoyan incondicionalmente.

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Lluvia interrumpe clasificación en Interlagos

La actividad en pista se reanudó después de una larga espera para los 22 pilotos que salieron a toda velocidad para intentar marcar tiempos en la sesión Q1. La lluvia dijo presente en Brasil con una temperatura de 20°C y un 93% de humedad, lo que complicó la visibilidad y el agarre de los neumáticos. La FIA comunicó que las condiciones del circuito empeoraron y que se prevén nuevas precipitaciones durante los próximos diez minutos.

La FIA informó que hay una importante acumulación de agua sobre el asfalto, por lo que la pista no reúne las condiciones de seguridad necesarias para retomar la clasificación. La dirección de carrera mostró la bandera roja ante las complicadas condiciones climáticas, deteniendo la actividad cuando todavía restaban 15 minutos y 37 segundos. Hasta ese momento, ninguno de los 22 pilotos había logrado registrar un tiempo válido que le permitiera avanzar.

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Pilotos se enfrentan a clima adverso

Las maniobras de los conductores se volvieron extremadamente difíciles debido a la falta de adherencia en la superficie. Charles Leclerc venía mejorando sus tiempos en la pista, pero se cruzó con el piloto Rafael Camara y de milagro no terminó en un choque entre la Ferrari y el Haas. Este incidente demostró la vulnerabilidad de todos los corredores ante la baja visibilidad y las superficies resbaladizas que caracterizaron esta sesión clasificatoria.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo una vuelta en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) donde le sacó una décima de ventaja al piloto francés Pierre Gasly, quedando en la décima posición. Sin embargo, en la fase decisiva de la clasificación, el piloto argentino no pudo acomodarse en la pista mojada. La lluvia obligó a detener la clasificación antes de que los pilotos pudieran establecer su ritmo final óptimo.

Cambios en el lineup de los equipos

De cara al Gran Premio de Brasil en Interlagos, la escudería Alpine confirmó un cambio en su cronograma de pista. El piloto francés Pierre Gasly no estará al frente de su monoplaza durante la primera sesión de entrenamientos libres, cediendo su lugar al joven italiano Gabriele Mini. Esta decisión responde a ajustes estratégicos del equipo francés para esta ronda específica del calendario.

El nacimiento de la hija del piloto Charles Leclerc, Bianca, también tuvo consecuencias en la agenda deportiva del fin de semana. Leclerc decidió regresar a Europa para acompañar a su esposa durante el parto. Por ese motivo, Ferrari confirmó que no estará al volante durante la primera sesión de entrenamientos libres. Su lugar en el monoplaza SF-26 será ocupado por el piloto sueco-bosnio Dino Beganovic.

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Colaboración y patrocinio en Brasil

El encuentro con los hinchas argentinos ya es una costumbre en cada visita de la Fórmula 1 a Brasil. El primer banderazo relacionado con esta iniciativa se hizo en 2024, cuando el piloto argentino corría para su equipo anterior. Los organizadores la mantienen salvo condiciones extremas, un punto a tener en cuenta en una ciudad con un clima cambiante. El grupo de amigos que decidió restaurar el clásico Renault 6 y ponerlo a tono con el equipo de Colapinto emprendió el viaje para vivir de cerca el evento.

Uno de los principales patrocinadores del equipo decidió reemplazar el tradicional color rosa por una propuesta en la que predominan el azul, el amarillo y el blanco. Esta modificación estará presente tanto en la indumentaria de Colapinto y Pierre Gasly como en distintos elementos vinculados al monoplaza. De esta manera, ambos corredores tendrán una apariencia diferente para una de las fechas más esperadas del calendario deportivo internacional.