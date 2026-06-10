Franco Colapinto espera un buen desempeño en el Gran Premio de España

El argentino Franco Colapinto espera tener un buen desempeño en el Gran Premio de España, ya que el circuito español es uno de los grandes bancos de prueba de la Fórmula 1 moderna. Después de un fin de semana complicado en Mónaco, Colapinto mira hacia adelante y destaca la importancia de volver a una pista conocida.

En el Gran Premio de España, una cita especial para el argentino Franco Colapinto , ya que será la primera vez en la temporada que los equipos regresen a un circuito donde ya probaron este año con los nuevos autos.

Este evento será una referencia importante para medir el progreso del A526. Las escuderías llegan con más información sobre esta nueva generación de monoplazas y, en el caso de Alpine, después de un fin de semana complicado en Mónaco, donde no pudo avanzar en carrera y quedó fuera de la pelea por los puntos, Colapinto mira hacia adelante y destaca la importancia de volver a una pista conocida.

El circuito español es uno de los grandes bancos de prueba de la Fórmula 1 moderna por la variedad de curvas que presenta: sectores lentos, zonas de media velocidad y curvas rápidas que exigen equilibrio aerodinámico y rendimiento general del auto. Por primera vez este año, los autos de Colapinto están corriendo en un circuito donde tienen mucho conocimiento con el A526, gracias a los test que realizaron en enero.

Los autos han evolucionado mucho desde entonces, y ahora saben mucho más sobre estas regulaciones, lo que hará que sea muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hicieron en poco tiempo. El argentino también llega con un recuerdo positivo del trazado catalán, pero en las divisiones formativas. El año pasado, en su tercera carrera con Alpine, no le fue bien, ya que largó 18° y llegó 15°.

Sin embargo, Barcelona fue escenario de una experiencia que será una herramienta más para buscar un buen fin de semana. Disfruta el circuito y tuvo podios acá en muchos de los campeonatos en los que corrí, así que voy a usar esas buenas experiencias para extraer el máximo en cada sesión, contó Franco Colapinto.

El equipo de Alpine está confiado de que Colapinto pueda tener un buen desempeño en el Gran Premio de España, ya que ha demostrado su habilidad en pistas similares en el pasado. Con la nueva generación de monoplazas, el equipo espera que Colapinto pueda mejorar su posición en la clasificación y luchar por los puntos.

El Gran Premio de España es un evento importante en la temporada de la Fórmula 1, ya que ofrece una oportunidad para que los pilotos y equipos midan su progreso y ajusten sus estrategias para las carreras siguientes. El circuito de Barcelona es uno de los más populares de la temporada, y el equipo de Alpine está ansioso por ver cómo se desarrollará la carrera y cómo se ajustará Colapinto a las condiciones de la pista.

El equipo espera que Colapinto pueda tener un buen desempeño y llevar a su equipo a una posición de liderazgo en la clasificación. En resumen, el Gran Premio de España es un evento emocionante que ofrece una oportunidad para que los pilotos y equipos midan su progreso y ajusten sus estrategias para las carreras siguientes.

El equipo de Alpine está confiado de que Colapinto pueda tener un buen desempeño en este evento y llevar a su equipo a una posición de liderazgo en la clasificación





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