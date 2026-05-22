Franco Colapinto en VIVO en el GP de Canadá: Prácticas Libres y Clasificación Sprint

El trazado canadiense es el escenario de los frenadas bruscas y chicanas rápidas, pero también el temido "Muro de los Campeones". El apoyo masivo del piloto argentino será decisivo para su clasificación y pelea por los puntos en la carrera del domingo.

El piloto argentino, Franco Colapinto , participa este fin de semana del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 . El trazado canadiense es famoso por sus frenadas bruscas y chicanas rápidas, lo que exigirá la máxima concentración del experto piloto de Pilar desde las primeras prácticas libres de este viernes.

Con el apoyo masivo que se sentirá tanto en las tribunas norteamericanas como en las redes sociales, su objetivo será encontrar la puesta a punto ideal que le permita clasificar fuerte el sábado y pelear por los puntos en la carrera del domingo





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