El piloto argentino Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar 7° en el Gran Premio de Miami, recibiendo elogios de Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, quien reafirmó su confianza en el joven piloto.

Franco Colapinto está experimentando un momento de gran auge en su trayectoria dentro de Alpine , marcando un punto de inflexión significativo desde su llegada al equipo.

La combinación de un monoplaza notablemente más competitivo en comparación con la temporada anterior y una comprensión cada vez más profunda del reglamento actual, ha permitido al piloto argentino capitalizar al máximo las mejoras implementadas en su coche. Este progreso culminó con una destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde Colapinto logró finalizar en una impresionante séptima posición, estableciendo así su mejor resultado hasta la fecha en una carrera de Fórmula 1.

Este logro no solo representa un hito personal para el joven piloto, sino que también impulsa las aspiraciones del equipo Alpine en el campeonato. La solidez demostrada por Colapinto durante todo el fin de semana, tanto en la clasificación como en la carrera, ha sido ampliamente reconocida, minimizando errores y maximizando el potencial del vehículo.

El resultado ha consolidado a Alpine como el quinto equipo más fuerte en el campeonato actual, una posición que el equipo busca mantener y mejorar en las próximas carreras. La confianza en Colapinto es palpable, y se espera que continúe desempeñando un papel crucial en el éxito futuro del equipo. La actuación sobresaliente de Colapinto ha generado una ola de elogios, incluyendo comentarios particularmente significativos de Flavio Briatore, el influyente empresario que ejerce como asesor deportivo del equipo francés.

Briatore destacó la consistencia y la madurez del piloto argentino a lo largo de todo el fin de semana, enfatizando su capacidad para evitar errores y mantener un ritmo sólido en la pista. En una entrevista concedida al programa Telemétrico, Briatore declaró que Colapinto había demostrado su valía tanto en la clasificación como en la carrera, consolidando la posición de Alpine como el quinto equipo en el campeonato.

Esta evaluación positiva subraya la importancia del desempeño de Colapinto para el equipo y su contribución al progreso general. Además, Briatore resaltó la importancia de mantener a los pilotos consistentemente dentro de los diez primeros puestos en cada carrera, estableciendo una meta ambiciosa pero alcanzable para el equipo.

El fin de semana en Miami fue considerado un éxito rotundo, y se espera que Colapinto continúe desempeñándose a un alto nivel en las próximas carreras, manteniendo la presión sobre sus competidores y contribuyendo al avance de Alpine en el campeonato. La confianza de Briatore en Colapinto es inquebrantable, y se espera que el piloto argentino continúe superando las expectativas y consolidando su posición como un talento prometedor en la Fórmula 1.

La decisión de Briatore de apostar por Colapinto desde el principio ha sido ampliamente justificada por los resultados obtenidos hasta la fecha. El empresario italiano reafirmó su confianza en el potencial del piloto argentino, recordando las dudas que surgieron cuando le otorgó el asiento en Alpine. Briatore admitió que muchas personas cuestionaron su elección, pero insistió en que su intuición resultó ser correcta.

Subrayó su autoridad en la toma de decisiones dentro del equipo, afirmando que él fue quien decidió mantener a Colapinto como titular, y que el piloto está respondiendo a esa confianza con actuaciones cada vez más convincentes. La validación del talento de Colapinto es un triunfo para Briatore, quien ha demostrado su capacidad para identificar y desarrollar jóvenes pilotos prometedores.

El éxito de Colapinto no solo beneficia al equipo Alpine, sino que también refuerza la reputación de Briatore como un visionario en el mundo del automovilismo. Finalmente, en un tono más ligero, Briatore bromeó sobre la posibilidad de realizar un 'Road Show' en Argentina antes de cada carrera, sugiriendo que la presencia de Colapinto en su país natal podría ser un factor de suerte para el equipo.

Esta idea refleja el entusiasmo y la confianza que Briatore tiene en Colapinto, y su deseo de aprovechar al máximo el potencial del piloto argentino. La próxima carrera en Canadá podría ser el escenario ideal para poner en práctica esta iniciativa, y Briatore incluso se mostró dispuesto a viajar a Argentina para participar en el evento





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