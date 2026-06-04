Franco Colapinto: emoción por el Mundial y expectativas en Mónaco

El piloto argentino de Alpine celebra la presencia de Messi en el Mundial 2026 y sueña con ver a la Selección en vivo, mientras se prepara para el Gran Premio de Mónaco.

Franco Colapinto llegó al Principado de Mónaco con el corazón dividido entre la Fórmula 1 y la Copa del Mundo. El piloto argentino de Alpine , que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, no ocultó la emoción que le genera el Mundial 2026 que arranca en pocos días en Estados Unidos, México y Canadá.

En una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Mónaco, Colapinto confesó que intentará ir a ver a la Selección Argentina durante la única semana libre que tiene en el calendario europeo.

"Estoy muy emocionado con el Mundial. Fue muy bueno en 2022, qué puedo decir. Ahora darán todo de nuevo. Que Messi esté jugando en otra Copa del Mundo es increíble", afirmó el joven de 21 años, que no escondió su admiración por el capitán albiceleste.

La chance de ver a Argentina en vivo es limitada, pero el piloto sueña con presenciar algún partido: "Voy a intentar ir a algún partido. No hay muchas opciones, hay uno al que puedo ir que es el único en el que estoy libre. Pero lo voy a seguir por televisión. Estamos muy ocupados en Europa", explicó, dejando claro que su prioridad sigue siendo la F1 pero que su corazón late por la Selección.

El Gran Premio de Mónaco representa un desafío único en el calendario. Colapinto lo sabe y por eso se prepara con especial dedicación.

"Es una pista muy específica. Hay que construir el fin de semana, requiere mucha confianza. Nuestro auto puede andar bien. Es muy importante arrancar bien y mantenerse; si arrancás atrás es más difícil hacerlo", señaló el argentino, que en su segundo año en la categoría busca consolidarse en Alpine.

Con un coche que ha mostrado altibajos, el piloto confía en que el trazado urbano de Mónaco puede beneficiar las características de su monoplaza.

"Ganar acá es único, es la carrera que todos quieren ganar. Es importante para los sponsors, para los jefes. Es el show más grande del año. Es un circuito histórico y especial, da una sensación diferente", describió, destacando la mística del principado.

La clasificación será clave, y Colapinto lanzó una advertencia con humor: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera. Si no, ni la vean, ja". A pesar de la exigencia del fin de semana en Mónaco, Colapinto tiene la mente puesta también en el Mundial. El calendario europeo, con carreras prácticamente todos los fines de semana, le deja poco margen, pero el piloto ya planea cómo seguir a la Selección.

"Voy a intentar ir a algún partido. No hay muchas opciones, hay uno al que puedo ir que es el único en el que estoy libre. Pero lo voy a seguir por televisión. Estamos muy ocupados en Europa", repitió, dejando entrever que la logística es compleja pero no imposible.

"Es muy emocionante volver a ver a Argentina. Espero que tengamos una buena Copa", agregó con ilusión. Mientras tanto, su enfoque inmediato está en el Gran Premio de Mónaco, donde buscará sumar puntos para Alpine. La combinación de su talento, la emoción por la Selección y el desafío del principado prometen un fin de semana intenso para el piloto argentino.

Franco Colapinto demuestra que, aunque su presente está en el automovilismo, su corazón late al ritmo de la celeste y blanca





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