Franco Colapinto: El sueño de la Fórmula 1 en Argentina está más vivo que nunca

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, expresó su entusiasmo por el posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina, destacando la pasión de los fanáticos y el progreso en la renovación del autódromo porteño. Proyecta una posible fecha para 2027 o 2028.

Franco Colapinto , el talentoso piloto de Alpine, compartió sus impresiones y expectativas en una conferencia de prensa celebrada este viernes, en anticipación a la exhibición que ofrecerá el domingo en Buenos Aires.

La conversación inevitablemente giró en torno al anhelado regreso de la Fórmula 1 a Argentina, un tema que enciende la pasión de los aficionados locales. Colapinto se mostró visiblemente entusiasmado con la posibilidad de volver a ver la máxima categoría del automovilismo en suelo argentino, ofreciendo una perspectiva optimista sobre este sueño largamente acariciado. El piloto enfatizó el papel crucial que juegan los fanáticos argentinos y el impacto significativo que tuvo su reciente road show en Palermo.

“Demostrar el poder de atracción que puede generar un deporte como este es fundamental para asegurar el futuro y concretar el regreso de la Fórmula 1 a Argentina, un deseo compartido por todos”, afirmó Colapinto con convicción. Subrayó que la pasión desbordante de los seguidores argentinos es algo difícil de transmitir a aquellos que no la han experimentado directamente, ya sea en Europa o ante los directivos de la Fórmula 1.

“La manera más efectiva de comunicar esta pasión es a través de los resultados en la pista. Esperamos que esta demostración de fervor atraiga la atención de la Fórmula 1 y motive su regreso a nuestro país”, expresó. Colapinto también destacó la magnitud del evento y el interés que ha despertado en los medios de comunicación internacionales.

“Es sorprendente ver el entusiasmo que genera la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese, y la presencia de medios extranjeros que reconocen la importancia de este evento es una señal muy positiva. Los argentinos siempre hemos sabido que la Fórmula 1 es un deporte de gran magnitud, algo único.

El hecho de que los medios internacionales sientan la necesidad de cubrir este evento o lo perciban como algo valioso es un gran logro para Argentina y para el país en general”, añadió. Colapinto recordó su visita al autódromo porteño en enero, contrastando la situación anterior con la transformación que ha experimentado en los últimos meses.

“En enero, pude ver el autódromo antes de que comenzaran los trabajos de desmantelamiento. Ahora, al regresar, me encontré con un escenario completamente diferente, sin rastro de lo que había antes. Es una obra de gran envergadura que considero esencial para que la Fórmula 1 vuelva a Argentina”, explicó. Si bien se mostró optimista, Colapinto también reconoció la necesidad de ser realista sobre los plazos.

“Aún queda mucho trabajo por delante, pero creo que se están dando todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 en Argentina a partir de 2027 o 2028”, proyectó con cautela. El piloto confía en que la combinación de la pasión de los aficionados, la infraestructura renovada y el trabajo conjunto de las autoridades permitirán hacer realidad el sueño de volver a ver la Fórmula 1 en Argentina.

La exhibición del domingo en Buenos Aires se presenta como una oportunidad más para demostrar al mundo el potencial de Argentina como sede de un Gran Premio de Fórmula 1, y Colapinto está decidido a ser un embajador de este proyecto. La expectativa es alta y la esperanza de los fanáticos argentinos está depositada en este joven piloto que sueña con llevar la Fórmula 1 de vuelta a casa.

La renovación del autódromo es vista como un paso fundamental, una inversión necesaria para cumplir con los estándares exigidos por la Fórmula 1 y garantizar una experiencia segura y emocionante para pilotos y espectadores. El camino es largo, pero la determinación de Colapinto y el apoyo de los aficionados argentinos son un poderoso motor para alcanzar este objetivo





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