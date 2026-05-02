Franco Colapinto Destaca en la Clasificación del Gran Premio de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, avanzando a la Q3 y obteniendo un noveno puesto. Alpine se confirma como la quinta escudería de la grilla. La sesión se desarrolló bajo un calor extremo y con incidentes que afectaron a algunos pilotos.

La clasificación para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se desarrolló bajo un calor extremo, con temperaturas que superaron los 32 grados en las tribunas y más de 50 grados en el asfalto, presentando un desafío adicional para los pilotos.

La sesión de clasificación se dividió en tres etapas: Q1, Q2 y Q3. El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, tuvo una destacada actuación, avanzando consistentemente a través de las etapas. En la Q1, Colapinto salió a pista unos segundos después que su compañero de equipo, Pierre Gasly, y marcó un buen tiempo, ubicándose inicialmente en la novena posición, superando a Gasly.

La Q2 vio a Colapinto terminar décimo, tres décimas más rápido que Gasly, quien logró ingresar a la segunda clasificación por poco. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por un incendio en los frenos del Audi de un piloto brasileño, lo que provocó un retraso. Colapinto continuó mejorando su tiempo, llegando a ubicarse en el octavo lugar, cerca de la Q3.

Finalmente, tanto Colapinto como Gasly lograron avanzar a la Q3, confirmando a Alpine como la quinta escudería en la grilla. En la Q3, Colapinto logró un noveno puesto, mientras que Gasly quedó décimo. El campeón del mundo, Max Verstappen, tuvo un error en su primer intento, saliéndose de la pista y borrando su vuelta, quedando noveno por detrás de Colapinto. Durante la carrera sprint, Colapinto sufrió un incidente con Verstappen en la segunda curva, lo que afectó su rendimiento.

A pesar de esto, mantuvo un ritmo regular y terminó en el décimo puesto, a 36 segundos del ganador, Lando Norris. El equipo Alpine lamentó el incidente en redes sociales. Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, elogió la actuación de Colapinto, calificándolo de “fenómeno”. Nicolás Varrone, otro piloto argentino, también había tenido una buena actuación en la qualy de la carrera sprint, quedando sexto y terminando cuarto en la carrera.

La actuación de Colapinto y Varrone demuestra el talento argentino en la Fórmula 1





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