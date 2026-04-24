Franco Colapinto Despertará la Pasión por la Fórmula 1 en Argentina

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para un evento histórico en Buenos Aires, reviviendo la emoción de la Fórmula 1 en un país que espera ansiosamente su regreso. Colapinto habló sobre el estado del circuito, la posibilidad de un Gran Premio en el futuro y su entusiasmo por correr en las calles de la capital.

Franco Colapinto se prepara para ofrecer a los argentinos una experiencia única: la emoción de la Fórmula 1 en vivo, algo que la gran mayoría de los asistentes nunca ha presenciado.

El último Gran Premio de Argentina se celebró en 1998, y las demostraciones con pilotos como Pechito López y Daniel Ricciardo han sido escasas. Colapinto, visiblemente entusiasmado con esta oportunidad, anticipa que el evento del domingo será fundamental para demostrar el fervor argentino por la máxima categoría del automovilismo. Durante una conferencia de prensa en las oficinas de Mercado Libre, el joven piloto abordó el estado de los trabajos en el circuito, que visitó recientemente.

Describió una transformación radical: la pista ha sido completamente renovada, apenas quedan rastros de la antigua configuración. Colapinto se mostró optimista sobre la posibilidad de un regreso permanente del Gran Premio de Argentina al calendario de la Fórmula 1, sugiriendo fechas como 2027 o 2028. Destacó la importancia del Road Show que protagonizará en las calles de Buenos Aires como una plataforma para exhibir el creciente interés por la Fórmula 1 en el país.

El piloto enfatizó que el evento va por buen camino, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo por delante. Sin embargo, confía en que se están dando los pasos correctos para lograr el objetivo.

Además, Colapinto comentó sobre las actividades que se llevarán a cabo en el autódromo de Buenos Aires, mencionando que se verá primero con la carrera que se disputará en breve. Expresó su conocimiento de las conversaciones que se están llevando a cabo para el regreso de la F1, calificándolas como muy positivas.

Colapinto cree que tanto la Fórmula 1 como Argentina tienen un fuerte deseo de volver a estar juntos en el calendario, y que si las circunstancias se alinean, el resultado será muy favorable. Sin embargo, también advirtió que el proceso no es sencillo y que implica una serie de factores políticos y logísticos complejos que escapan a su comprensión, pero espera que las negociaciones sean fructíferas.

La oportunidad de correr en las calles de Buenos Aires es, para Colapinto, un sueño hecho realidad. El programa del evento incluye la apertura de sectores habilitados con escenarios, pantallas gigantes y DJs a partir de las 8:30 de la mañana. Las primeras salidas de Colapinto al volante del Lotus E20 están programadas para las 12:45 y las 15:15. El piloto expresó su emoción al pensar en la cantidad de argentinos que lo rodearán durante la exhibición.

Colapinto concluyó reiterando su entusiasmo y su deseo de brindar un espectáculo inolvidable a los aficionados argentinos. Mientras tanto, la Fórmula 1 continúa evolucionando, con cambios recientes en el Gran Premio de Miami, lo que demuestra la dinámica constante de esta disciplina deportiva. El impacto de este evento en Buenos Aires podría ser significativo, no solo para el deporte motor, sino también para el turismo y la imagen del país a nivel internacional.

La expectativa es alta y la ciudad se prepara para recibir a Colapinto y a la Fórmula 1 con los brazos abiertos, reviviendo una pasión que quedó latente durante demasiado tiempo. La organización del evento ha trabajado arduamente para garantizar una experiencia segura y emocionante para todos los asistentes, y se espera que el Road Show sea un éxito rotundo, generando un impacto positivo en la promoción de la Fórmula 1 en Argentina





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