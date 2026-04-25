Franco Colapinto Desatará la Pasión por la Fórmula 1 en las Calles de Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto realizará una exhibición histórica en las calles de Buenos Aires este domingo, atrayendo a miles de espectadores y marcando el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina después de 14 años. El evento incluirá un homenaje al legendario Juan Manuel Fangio.

Este domingo, Buenos Aires se prepara para un evento sin precedentes en su historia deportiva: una exhibición espectacular a cargo del piloto argentino Franco Colapinto .

La ciudad entera vibra con la anticipación, y la venta de entradas se agotó en tiempo récord, demostrando el fervor popular por este regreso de la Fórmula 1 a suelo argentino después de una larga espera de 14 años. Se espera que más de 500 mil personas se congreguen a lo largo del circuito callejero, transformando las calles de la capital en una verdadera fiesta automovilística.

El Gobierno porteño ha desplegado un operativo de seguridad y logística de gran envergadura para garantizar el bienestar de los asistentes y el correcto desarrollo del evento. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó su entusiasmo y destacó la importancia de esta oportunidad para mostrar la belleza de Buenos Aires al mundo, al tiempo que celebra el talento de un joven piloto que representa el futuro del automovilismo argentino.

Se han dispuesto ocho pantallas gigantes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para que todos los aficionados puedan disfrutar de la acción, incluso aquellos que no puedan acceder a los lugares con mejor visibilidad. Dada la potencia del motor V8 del Lotus E20 que utilizará Colapinto, las autoridades recomiendan a los espectadores y residentes de la zona tomar precauciones para proteger sus oídos.

La jornada no solo estará marcada por la velocidad y la adrenalina de la Fórmula 1, sino también por un emotivo homenaje a la leyenda argentina Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de la F1. Se realizará un recorrido especial por el circuito con una réplica fiel del Mercedes Benz W196 Roadster, el icónico vehículo con el que Fangio conquistó los campeonatos de 1954 y 1955.

Esta réplica, meticulosamente construida, busca recrear la experiencia de ver a Fangio en acción, reviviendo los gloriosos momentos del automovilismo argentino. Si bien la réplica es casi idéntica al modelo original, se ha optado por utilizar un motor Mercedes más moderno debido a la dificultad de conseguir los materiales originales, como el titanio y el magnesio, que eran utilizados en la época de Fangio.

Este detalle técnico no resta valor a la experiencia, ya que el objetivo principal es rendir un merecido tributo a uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. La exhibición de Colapinto y el homenaje a Fangio se combinan para crear un evento único que celebra la historia y el presente del automovilismo argentino, generando una conexión emocional con el público y transmitiendo la pasión por este deporte.

La expectativa es máxima, y la ciudad se prepara para vivir una jornada inolvidable. El cronograma del evento ha sido cuidadosamente planificado para ofrecer una experiencia completa y variada a los asistentes. La jornada comenzará a las 9:00 con la apertura de la Fanzone, un espacio dedicado a los fanáticos donde podrán disfrutar de diversas actividades y stands relacionados con la Fórmula 1.

A las 11:25, Franco Colapinto concederá una entrevista exclusiva, compartiendo sus sensaciones y expectativas antes de subirse al Lotus E20. A las 11:50, la cantante Soledad ofrecerá un show musical para ambientar la espera. A las 12:45, Colapinto realizará su primera vuelta al circuito con el Lotus E20 de 2012, desatando la euforia del público. A las 13:55, Luck Ra tomará el escenario para ofrecer otro espectáculo musical.

El momento más emotivo de la jornada llegará a las 14:30, cuando Colapinto maneje el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, rindiendo homenaje a la leyenda argentina. A las 15:15, Colapinto volverá a salir a la pista con el Lotus E20, demostrando su habilidad al volante.

Finalmente, a las 15:55, Colapinto realizará una última vuelta al circuito, pero esta vez a bordo de un autobús descapotable, para acercarse aún más a sus fanáticos. El evento concluirá a las 16:15, dejando un recuerdo imborrable en la memoria de todos los presentes. La combinación de velocidad, música, historia y emoción promete convertir este domingo en un día histórico para el automovilismo argentino





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