Franco Colapinto Confirma su Romance con la Actriz Maia Reficco en un Fin de Semana de Éxito en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto ha confirmado su relación con la actriz y cantante Maia Reficco, tras un video publicado por su equipo Alpine. La noticia llega después de una destacada actuación en la clasificación Sprint y suma un nuevo elemento de interés a su fin de semana de carreras.

Franco Colapinto tuvo un fin de semana de alto rendimiento en la Fórmula 1 , destacando con una notable octava posición en la clasificación Sprint del viernes.

Este resultado le asegura un buen punto de partida para la carrera corta de este sábado. Sin embargo, la noticia deportiva se vio eclipsada por una revelación personal que ha generado gran interés entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo: la confirmación de su relación con la actriz y cantante Maia Reficco.

Alpine, el equipo para el que corre Colapinto, oficializó la relación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde se observa a Reficco visitando al piloto en el paddock, compartiendo un beso y caminando abrazados con él. La confirmación llega después de semanas de especulaciones y pistas en las redes sociales, donde ambos habían interactuado de manera sugestiva. La pareja fue vista junta durante la gira de Colapinto por Buenos Aires, alimentando aún más los rumores.

El video de Alpine no solo muestra la cercanía entre Colapinto y Reficco, sino que también incluye imágenes de Jamie Campbell-Walter y María Catarineu, representantes del piloto argentino, lo que sugiere la aprobación y el apoyo de su equipo. Maia Reficco, nacida en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000, es una figura en ascenso en la industria del entretenimiento.

A pesar de su nacimiento en Estados Unidos, Reficco se crió en Buenos Aires, Argentina, debido a sus padres, Ezequiel Reficco y Katie Viqueira, ambos argentinos. Su madre, Katie Viqueira, es una reconocida coach vocal que ha trabajado con importantes artistas como Abel Pintos y Tini Stoessel. Reficco saltó a la fama gracias a su papel protagónico en la serie de Nickelodeon 'Kally's Mashup', pero su carrera ha continuado expandiéndose a nivel internacional.

Ha participado en producciones de Netflix como 'Do Revenge' y en la serie de HBO Max 'Pretty Little Liars: Original Sin'. En 2024, demostró su talento en el escenario al interpretar a Eva Perón en el musical 'Evita' en Broadway, y también formó parte del elenco de 'Hadestown', también en Broadway. Con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, Reficco ha construido una sólida base de fans que siguen de cerca su carrera y su vida personal.

La relación con Colapinto ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes han expresado su alegría y apoyo a la pareja en las redes sociales. Los primeros indicios de un romance surgieron durante el verano, cuando Reficco compartió fotos con el casco de Colapinto en su perfil de Instagram, y ella comentó una publicación del piloto con una referencia a un video viral del entrenador Luis Zubeldía, lo que desató una avalancha de comentarios de los fanáticos.

La confirmación de la relación entre Colapinto y Reficco ha añadido un nuevo elemento de interés al fin de semana de carreras. El piloto argentino se prepara para la carrera Sprint del sábado, a 19 vueltas, y la clasificación, que se disputará más tarde ese mismo día. El domingo, la atención se centrará en la carrera principal, que constará de 57 vueltas. Toda la acción se transmitirá en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Mientras tanto, la noticia del romance ha dominado las conversaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. La pareja ha captado la atención de un público amplio, que sigue con interés su historia. La combinación de la emoción de la Fórmula 1 y el glamour del mundo del espectáculo ha creado una atmósfera única en torno a Colapinto y Reficco.

La confirmación de la relación ha sido recibida con entusiasmo por sus fans y colegas, quienes les han deseado lo mejor. El equipo Alpine ha mostrado su apoyo a la pareja, y se espera que Reficco continúe acompañando a Colapinto en sus carreras. La relación entre un piloto de Fórmula 1 y una estrella en ascenso del mundo del entretenimiento promete ser una de las historias más seguidas en los próximos meses.

Además, el mundo del automovilismo lamenta la reciente pérdida de Alex Zanardi, un referente en la disciplina





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