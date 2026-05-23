Franco Colapinto cita en una clasificación emocionante para el sprint de Fórmula 1 en Canadá, después de no poder inclinarse en la práctica libre.

El piloto argentino no pudo inclinarse en las prácticas libres de categoría pero luego se clasificó con su Alpine F1 A526 Mercedes para participar en el sprint de Fórmula 1 en Canadá. Vea todas las opciones y las clasificaciones, incluyendo la cita del domingo.

Franco Colapinto dice adiós a las libres de categoría y cita en una clasificación emocionante para el sprint de Fórmula 1 en Canadá. Después de no poder inclinarse en la práctica libre, el piloto argentino se clasificó con su Alpine F1 A526 Mercedes .

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