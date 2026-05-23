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Franco Colapinto cita en una clasificación emocionante para el sprint de Fórmula 1 en Canadá, después de no poder inclinarse en la práctica libre.

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Franco Colapinto cita en una clasificación emocionante para el sprint de Fórmula 1 en Canadá, después de no poder inclinarse en la práctica libre.
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📆5/23/2026 2:14 PM
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El piloto argentino no pudo inclinarse en las prácticas libres de categoría pero luego se clasificó con su Alpine F1 A526 Mercedes para participar en el sprint de Fórmula 1 en Canadá. Vea todas las opciones y las clasificaciones, incluyendo la cita del domingo.

Franco Colapinto dice adiós a las libres de categoría y cita en una clasificación emocionante para el sprint de Fórmula 1 en Canadá. Después de no poder inclinarse en la práctica libre, el piloto argentino se clasificó con su Alpine F1 A526 Mercedes .

Vea todas las opciones de la prueba, incluyendo la clasificación para el domingo y su enfrentamiento contra el Olympiacos. Además, obtenga música nueva, saldos y los mejores eventos para ver, leer, jugar y aprender. Enfrente los beneficios para los ricos de siempre

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